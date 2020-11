Cố vấn an ninh Quốc gia Mỹ lên đường thăm Việt Nam

"Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien hôm nay lên đường thăm Việt Nam và Philippines. Ông sẽ gặp lãnh đạo ở cả hai nước để tái khẳng định sức mạnh quan hệ song phương và thảo luận về hợp tác an ninh khu vực", Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ viết trên Twitter cách đây ít giờ.

Trước đó, Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien sẽ thăm Việt Nam trong tuần này.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien. (Ảnh: Reuters)

Chuyến thăm của ông O'Brien dự kiến kéo dài trong 3 ngày (20-22/11).

Quan chức Mỹ giấu tên cho biết, tại Việt Nam, ông O'Brien sẽ tham dự một số cuộc họp cấp cao.

Nếu thông tin này chính xác, chuyến thăm này sẽ tiếp nối chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới Hà Nội vào tháng trước.

Trong Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Mỹ cuối tuần trước, O'Brien nói rằng ông sẽ sớm tới thăm Việt Nam.

Dự kiến sau chuyến thăm Việt Nam, ông O’Brien sẽ lên đường sang Philippines, bắt đầu chuyến thăm ngắn ngày tại nước này.