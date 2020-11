Cô giáo Mường lọt top 10 giáo viên xuất sắc nhất toàn cầu

Cô Hà Ánh Phượng (SN 1991, dân tộc Mường) là giáo viên tiếng Anh của trường THPT Hương Cần, Thanh Sơn, Phú Thọ.

Cô là người Việt Nam duy nhất được tổ chức Varkey Foundation công bố trong top 10 giáo viên xuất sắc nhất toàn cầu năm 2020. Giải thưởng này được coi như “giải Nobel” về giảng dạy để ghi nhận công lao nổi bật của giáo viên trên toàn thế giới.

Cô giáo Hà Ánh Phượng (Ảnh: Báo ảnh VN)

Cô giáo Hà Ánh Phượng từng giành Học bổng Hoa Trạng Nguyên - dành cho thủ khoa tốt nghiệp THPT do Bộ GD&ĐT tổ chức năm 2009. Cô cũng là 1 trong 14 sinh viên châu Á năm 2011 đạt học bổng tiềm năng lãnh đạo do Viện giáo dục quốc tế Mỹ IIE trao tặng.

Cô là giáo viên người dân tộc với những sáng kiến và sáng tạo đột phá trong giáo dục, có ảnh hưởng đến cộng đồng địa phương, cả nước và đồng nghiệp quốc tế qua các hội nhóm chuyên môn về ngoại ngữ. Mô hình lớp học xuyên biên giới và các dự án quốc tế đem học học sinh dân tộc kết nối với quốc tế để trở thành những công dân toàn cầu.

Cô Phượng còn tham gia nhiều hoạt động từ thiện như dạy học miễn phí cho học sinh trong và ngoài nước, thư viện hạnh phúc miễn phí cho học sinh... đạt học bổng toàn phần của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ SEAYLP dành cho giáo viên năm 2020. Đồng thời, cô được công nhận là chuyên gia giáo dục sáng tạo của Tập đoàn Microsoft (MIE Expert) năm 2020.

Cô cũng hướng dẫn học sinh tham gia nghiên cứu khoa học đạt giải nhì cấp tỉnh. Năm 2019 - 2020, nữ giáo viên hướng dẫn học sinh làm dự án quốc tế - "SAY NO TO PLASTIC STRAW" đạt top 150 sản phẩm xuất sắc nhất trong cuộc thi dạy học sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin do Bộ GD&ĐT phối hợp với Tập đoàn Microsoft tổ chức.

Ngày 19/3/2020, theo giờ London, Tổ chức giáo dục Varkey Foundation công bố danh sách "50 giáo viên toàn cầu" từ hơn 10.000 ứng viên.

Đây là giải thưởng thường niên của Tổ chức Varkey Foundation (Quỹ từ thiện toàn cầu tập trung vào việc cải thiện các tiêu chuẩn giáo dục cho trẻ em kém may mắn) dành cho những giáo viên có đóng góp xuất sắc trong nghề dạy học.