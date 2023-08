Cô gái chỉ đứng giẫm chân tại chỗ cũng kiếm được 3,5 tỷ đồng mỗi năm

(VTC News) -

Sanaa Kelley (California, Mỹ) đã chứng tỏ tài năng và sáng tạo của mình bằng công việc thú vị và không giống ai.

Người phụ nữ này được biết đến với vai trò nghệ sỹ Foley - người tái tạo âm thanh. Đây là công việc rất quan trọng nhưng thầm lặng phía sau màn ảnh. Với việc "giẫm chân tại chỗ", Kelley tạo ra các âm thanh sống động và chân thực trong vô vàn tình huống ở các bộ phim và chương trình truyền hình. Với biệt tài của "phù thủy âm thanh", Kelley góp phần làm cho những cảnh quay trong phim trở nên thật hơn, thuyết phục và tạo nhiều cảm xúc cho khán giả hơn.

Video: Kelley tạo ra âm thanh bước chân cho các bộ phim.

Ngoài vai trò nghệ sỹ foley, Sanaa Kelley còn là nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội và nhờ thế, công chúng được biết đến nhiều hơn những bí ẩn thú vị của nghề này. Tài khoản của cô hiện có gần 3 triệu người theo dõi. Nhiều video cô chia sẻ trên TikTok tạo nên cơn sốt, gần đây nhất là video thu hút hơn 13 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.

Trong mỗi video, cô "nhái" các âm thanh cuộc sống một cách tỉ mỉ và tinh tế chỉ bằng những cú giẫm chân. Mỗi cử động, từ việc bước lên bục gỗ hay nhón gót trên sàn gỗ với lực đạo khác nhau đem lại những hiệu quả khiến khán giả bất ngờ.

Kelley bắt chước tiếng bước chân của một nhân vật để tạo ra âm thanh.

Không chỉ thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, công việc của Kelley còn đem lại cho cô nhiều cơ hội nghệ thuật đáng kể. Cô từng 4 lần nhận đề cử cho giải Emmy và được mời tham gia các dự án lớn như "Ted Lasso" của Apple TV, "The Walking Dead" của AMC và "The Right Stuff" của Disney+.

Trên mạng xã hội, Kelley đang được coi là một biểu tượng, nguồn cảm hứng cho những người đam mê nghệ thuật và sáng tạo. Cô sở hữu một studio ở Costa Mesa, California. Kelley không chia sẻ chính xác số tiền cô kiếm được từ công việc này, nhưng mức thu nhập tiêu chuẩn cho một nghệ sĩ foley trung bình là 144.000 USD (khoảng 3,5 tỷ đồng) mỗi năm.

Nhật Thùy (Nguồn: NY Post)