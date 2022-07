Cô gái 18 tuổi ở Quảng Nam mất liên lạc khi sang Campuchia làm việc

(VTC News) -

Ngày 13/7, lãnh đạo Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa ra quyết định truy tìm Hoàng Thị Trí (18 tuổi, trú thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình).

Hoàng Thị Trí (giữa) mất liên lạc với gia đình từ khi sang Campuchia làm việc. (Ảnh: C.A)

Trước đó, Công an huyện Thăng Bình tiếp nhận đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Lan (mẹ Trí) về việc gia đình mất liên lạc với Trí.

Cụ thể, ngày 21/3/2022, Trí qua Campuchia làm ăn và mất liên lạc từ đó đến nay.

Công an huyện Thăng Bình đã đề nghị một số đơn vị thuộc Bộ Công an; Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước phối hợp truy tìm Trí.

Qua đây, Công an huyện Thăng Bình thông báo, ai biết chị Trí ở đâu thì báo ngay cho Công an huyện Thăng Bình qua số điện thoại: 02353.874.203 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Liên quan việc nhiều người bị lừa vượt biên sang Campuchia với lời mời gọi "việc nhẹ lương cao", mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tạm giữ hình sự đối với Trương Công Duy (30 tuổi, trú xã Quế Châu, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) để tiếp tục điều tra về hành vi “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Duy tại cơ quan công an. (Ảnh: C.A)

Kết quả điều tra xác định, Duy dùng mạng xã hội đăng thông tin tuyển người làm việc tại Campuchia với mức lương 800 USD/tháng. Tổng cộng, 7 nạn nhân sập bẫy "việc nhẹ lương cao" của Duy. Theo thỏa thuận, nếu đưa trót lọt một người vượt biên trái phép sang Campuchia, Duy nhận được 5 triệu đồng.

Một trong những nạn nhân bị Duy lừa vượt biên cho biết, ở Campuchia, người này làm việc cho công ty có chủ là người Trung Quốc và được giao công việc thực hiện những chiêu trò lừa đảo những người Việt Nam đến các sòng casino chơi hoặc sử dụng mạng viễn thông, máy tính nhắn tin, điện thoại về Việt Nam để lừa đảo như: Nhắn tin trúng thưởng, tham gia sàn chứng khoán....

Nạn nhân bị ép làm việc 12 tiếng mỗi ngày và sẽ bị phạt nếu không đủ doanh số. Công ty có người canh gác, bảo vệ, khi vào làm không cho ra ngoài, công ty trả tiền lương chỉ đủ để chi tiêu, không nhiều tiền như Duy giới thiệu.