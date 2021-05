Clip CSGT mở đường đưa tim, gan của người chết não về TP.HCM cứu người

(VTC News) -

Chiều 17/5, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với CSGT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở đường đưa tim, gan và 2 quả thận của một nạn nhân chết não do TNGT vượt 81km về Bệnh viện Chợ Rẫy cứu người.

Trước đó, chiều 13/5, anh N.T.T. (41 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) bị TNGT dẫn đến chết não. Gia đình anh T. đồng ý hiến tạng để cứu giúp những bệnh nhân khác.

Trong đêm 16/5, Đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người Bệnh viện Chợ Rẫy cùng đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện việc tiếp nhận cơ quan hiến tặng tại Bệnh viện Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Phòng PC08 nhận được đề nghị hỗ trợ của Bệnh viện Chợ Rẫy trong việc tạo điều kiện cho xe cứu thương chở tạng người từ Bệnh viện Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đến Bệnh Viện Chợ Rẫy để ghép tạng cho nhiều người.

Phòng PC08 đã nhanh chóng lên kế hoạch, phân công Đội tuần tra dẫn đoàn và các đơn vị trực thuộc phụ trách các tuyến đường mà xe cứu thương sẽ đi qua như Đội CSGT Cát Lái, Bến Thành, Chợ Lớn để bố trí cán bộ, chiến sỹ tại các giao lộ phân luồng giao thông khi đoàn đi qua.

Gần 1h ngày 17/5, xe cứu thương chở tạng của người hiến được xe ô tô đặc chủng của Phòng CSGT Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở đèn và còi ưu tiên ra khỏi đường cao tốc. Lập tức, 2 mô tô với 4 CSGT của Đội tuần tra dẫn đoàn PC08 chờ đón và hỗ trợ dẫn đường theo lộ trình.

Trong suốt quá trình di chuyển từ đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây về đến bệnh viện Chợ Rẫy, đoàn xe luôn được lực lượng CSGT tại các giao lộ có đoàn đi qua bật đèn xanh, điều tiết giao thông cho đoàn đi qua nhanh chóng và an toàn.

Nhờ đó, chỉ hơn 10 phút từ khi rời khỏi cao tốc, đoàn xe cứu thương chở tạng người đã về đến Bệnh viện Chợ Rẫy an toàn để đưa tang hiến đến với ê-kíp của bệnh viện đang chờ trong phòng mổ.

Được biết, hiện tại tình hình sức khỏe của 4 bệnh nhân được ghép tạng tạm ổn định và đang được các y, bác sỹ của Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục theo dõi.