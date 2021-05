Chiến sĩ CSGT chào đoàn y bác sĩ Quảng Ninh: Lời cảm ơn gửi tuyến đầu chống dịch

(VTC News) -

Video: Xúc động hình ảnh chiến sĩ CSGT Bắc Giang chào đoàn y bác sĩ Quảng Ninh

Mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh một chiến sĩ CSGT đứng nghiêm, giơ tay chào khi thấy đoàn xe chở cán bộ y tế tham gia chống dịch COVID-19 ở Quảng Ninh đến hỗ trợ Bắc Giang được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook.

HÌnh ảnh chiến sỹ CSGT đứng chào đoàn y bác sỹ Quảng Ninh lên Bắc Giang hỗ trợ chống dịch. ( Ảnh cắt từ clip).

Đại tá Đỗ Văn Huyền, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, clip được ghi lại vào khoảng 10h ngày 15/5 trên tỉnh lộ 293, đoạn qua ngã tư Tân An, huyện Yên Dũng. Chiến sĩ trong đoạn clip là Trung úy Tống Ngọc Kiên, cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Yên Dũng.

Ngày 15/5, đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng để đón đoàn y, bác sĩ từ Quảng Ninh sang Bắc Giang hỗ trợ chống dịch COVID-19.

Trung úy Tống Ngọc Kiên cho biết, vào thời điểm trên, khi nhận tin đoàn y bác sĩ chống dịch chuẩn bị đi qua, anh đã điều tiết phương tiện nhường đường cho đoàn xe rồi đứng nghiêm giơ tay chào theo điều lệnh Công an Nhân dân.

"Khi đoàn xe đi qua, tôi chỉ muốn thể hiện hành động nhỏ để động viên, cảm ơn những y bác sĩ của tỉnh bạn đã sang Bắc Giang hỗ trợ chống dịch", Trung úy Kiên chia sẻ.

Anh Kiên cũng cho biết, khi đoạn clip được đăng tải, anh rất xúc động trước những chia sẻ, bình luận của cư dân mạng. Bản thân anh cho rằng, những y bác sĩ tuyến đầu chống dịch xứng đáng nhận được động viên của mọi người vì họ rất vất vả.

Hành động đẹp của chiến sĩ CSGT nhận được nhiều lời khen ngợi. Nhiều cư dân mạng cho biết họ thực sự xúc động, thậm chí rơi nước mắt sau khi chứng kiến khoảnh khắc này.