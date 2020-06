Trinh sát kể chuyện phá đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng do ‘ông trùm Tây’ cầm đầu

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa phá chuyên án, bắt giữ 11 người (trong đó có 7 người mang quốc tịch nước ngoài và 4 người Việt Nam) do có liên quan đến đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet.

Những kẻ bị bắt giữ gồm Ugochukwu Samuel Nnaemeka (tên gọi khác là Richard, sinh năm 1996); Stanley Chidiebere Umed (sinh năm 1991); Nnaka Chibuzor Frankline (sinh năm 1984); Chimezie Ebuka Samuel (sinh năm 1992); Chukwugekwe Godwin Ajearo (sinh năm 1986); Ugochukuwu Okechukwu James (sinh năm 1985); Ogo Emeka Donal (sinh năm 1985); Ngô Hãi Nghi (sinh năm 1996); Vũ Ái Linh (sinh năm 1996); Đào Đăng Vũ (sinh năm 1987) và Phạm Ngọc Duy (sinh năm 1984). Tất cả các đối tượng đều tạm trú tại T.P HCM.

Điều tra viên lấy lời khai đối tượng Chukwugekwe Godwin Ajearo (áo đỏ). (Ảnh: Thượng Hiển).

Từ chuyện quý bà ‘sập bẫy’ trai Tây

Chuyên án bắt nguồn từ việc cuối tháng 10/2020, bà C.T.N.H (trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) trình báo với phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế về việc bà bị một người đàn ông ngoại quốc lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 3,9 tỷ đồng.

Cụ thể, qua mạng xã hội Facebook, bà H. kết bạn với một người đàn ông nước ngoài xưng tên là Frederik Hannes. Sau một thời gian hai người trò chuyện qua lại qua facebook, người đàn ông nước ngoài nói với bà H. là người này đang đầu tư làm ăn một số dự án ở Thái Lan nên đang cần tiền để đầu tư vào dự án. Sau đó, người đàn ông đặt vấn đề mượn tiền của bà H để đầu tư vào dự án. Tin lời người này, bà H đồng ý cho mượn tiền.

Chỉ trong vòng 20 ngày (từ ngày 25/3 đến 15/4), bà H. nhiều lần chuyển tổng số tiền hơn 3,9 tỷ đồng vào nhiều tài khoản mà người đàn ông nước ngoài cung cấp.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, sau khi nắm bắt sự việc, lực lượng thuộc đơn vị nhanh chóng vào cuộc điều tra, lần theo dấu vết dòng tiền tại các ngân hàng thì phát hiện số tiền hơn 3,9 tỷ đồng của bà H được chuyển vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Ngay sau khi bà H chuyển tiền vào nhiều tài khoản, hoạt động rút tiền đều được các đối tượng thực hiện tại các cây ATM trên khắp địa bàn TP.HCM.

Những thẻ ATM mà các đối tượng sử dụng để phục vụ hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: Thượng Hiển).

“Từ kết quả điều tra ban đầu, chúng tôi xác định có một nhóm đối tượng lừa đảo đang hoạt động tại TP.HCM, và nạn nhân có thể ở nhiều địa phương. Các đối tượng này cấu kết, sử dụng CMND giả nhưng dán ảnh 1 người để mở nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng nhằm phục vụ cho việc giao dịch tiền. Trên cơ sở nhận định này, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã xác lập chuyên án đấu tranh và cử tổ công tác vào TP. Hồ Chí Minh để xác minh, làm rõ”. Đại tá Phạm Văn Toàn - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho hay.

Sau đó, một tổ công tác gồm 5 người được lãnh đạo Công tỉnh Thừa Thiên – Huế và Phòng Cảnh sát hình sự cử vào TP HCM để nắm bắt địa bàn, điều tra và truy tìm đầu mối của những kẻ lửa đảo liên tỉnh.

Vất vả điều tra nơi đất khách

Đại uý Lưu Thanh Tùng – Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh tội phạm sử dụng công nghệ cao và yếu tố nước ngoài (thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế và là người trực tiếp vào TP.HCM để điều tra, triệt phá đường dây lừa đảo) chia sẻ, để có được chiến công như hiện tai, anh em trinh sát phải trải qua gần một tháng rất vất vả ở TP.HCM.

Theo Đại uý Tùng, nhận được chỉ đạo, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế lên đường để lần tìm manh mối của những kẻ lừa đảo.

Vào đến nơi, vất vả nhất đối với tổ công tác không có chỗ làm việc, Đại uý Lưu Thanh Tùng phải nhờ vào mối quan hệ ở cơ quan cũ anh từng công tác và phối hợp với họ để mượn trụ sở trong gần một tháng để tổ công tác có chỗ làm việc và phá án.

Sau gần một tháng điều tra, nắm địa bàn, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ khác nhau, tổ công tác phát hiện và truy tìm được các đối tượng có liên quan đến việc lừa đảo tiền của bà C.T.N.H là: Ugochukwu Samuel Nnaemeka, Stanley Chidiebere Umed, Nnaka Chibuzor Frankline, Ngô Hãi Nghi, Vũ Ái Linh.

Tuy nhiên, từ đây một khó khăn khác mà tổ công tác gặp phải trong quá trình điều tra phá án là những đối tượng này tỏ ra rất ranh mãnh và quỷ quyệt. Những kẻ trong đường dây phần lớn là nguời nước ngoài đi theo đường du lịch sau đó trốn ở lại Việt Nam.

Trong quá trình thuê nhà ở TP.HCM để hoạt động lừa đảo, những kẻ nước ngoài dùng tên giả và khổng ra mặt mà để các đối tượng người Việt đứng ra thuê nhà sau đó dùng chứng minh thư, giấy tờ giả để đăng ký tạm trú tạm vắng. (Ảnh: Thượng Hiển).

Tại đây, chúng phối hợp với những người Việt Nam để lưu trú tại Việt Nam và Campuchia sau đó thực hiện các hành vi lừa đảo qua mạng Internet. Trong quá trình lưu trú ở TP.HCM những kẻ này thường xuyên thay đổi địa điểm nơi cư trú. Khi thì chúng thuê những khu chung cư cao cấp tại các quận trung tâm thành phố. Có lúc chúng lại di chuyển đến thuê nhà của người dân ở các quận, huyện xa trung tâm như Gò Vấp, Nhà Bè… Cứ vài tháng chúng lại thay đổi địa điểm một lần.

“Trong quá trình thuê nhà các đối tượng nước ngoài không đứng tên thuê mà do những người Việt Nam sử dụng giấy tờ giả để đăng ký tạm trú tạm vắng nhằm đánh lạc hướng của cơ quan chức năng. Do những kẻ trong đường dây lừa đảo phần lớn là người nước ngoài, chúng ẩn danh và sử dụng tên giả… nên việc sử dụng Tiếng Anh trong quá trình phá án là rào cản lớn nhất đối với chúng tôi”, Đại uý Lưu Thanh Tùng kể.

Triệt phá nhóm người nước ngoài lừa đảo 120 tỷ đồng

Mặc dù nhóm người trong đường dây lừa đảo rất ma mãnh khi thực hiện hành vi lừa đảo của mình. Tuy nhiên, những thủ đoạn của chúng không thoát khỏi con mắt nghiệp vụ nhạy bén của tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Những kẻ lừa tiền của bà C.T.N.H cũng nhanh chóng phải tra tay vào còng số 8 trước những bằng chứng thuyết phục mà các cán bộ công an phải mất cả tháng trời điều tra, thu thập.

Đối tượng Ngô Hãi Nghi khai: “Tôi được phân công dùng CMND giả để mở tài khoản và giao lại cho Ugochukwu Samuel Nnaemeka quản lý. Sau khi Ugochukwu Samuel Nnaemeka nhận được thông tin chuyển tiền từ các vụ lừa đảo sẽ chỉ đạo tôi, Stanley Chidiebere Umed, Nnaka Chibuzor Frankline và Vũ Ái Linh đi rút rồi chuyển số tiền này cho đầu trên. Sau khi giao nộp cho đầu trên thì chúng tôi sẽ được trả công từ 2 đến 10% số tiền rút. Số tiền chúng tôi được giao rút từ một nạn nhân ở Huế là 470 triệu đồng. Còn số tiền còn lại thì được đầu trên giao cho các nhánh khác rút, và các nhánh khác là ai thì chúng tôi không rõ".

Đối tượng Ugochukuwu Okechukwu James. (Ảnh: Thượng Hiển).

Chưa dừng lại ở đó, qua lời khai của 5 kẻ nói trên cùng với những chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định và bắt giữ thêm một mắt xích quan trọng trong đường dây này là đối tượng Phạm Ngọc Duy.

Theo đó, Duy là người chịu trách nhiệm tìm mua các tài khoản ngân hàng rồi bán cho nhóm người nước ngoài với giá từ 7-8 triệu đồng. Đồng thời, nhóm người nước ngoài này cũng giao lại tài khoản cho Duy để Duy rút tiền cho chúng, mỗi lần Duy rút tiền sẽ được hưởng 2% trên tổng số tiền rút. Số tiền rút được Duy sẽ giao lại cho kẻ cầm đầu.

Từ thông tin do Phạm Ngọc Duy cung cấp, Phòng Cảnh sát hình sự xác minh và tạm giữ thêm 3 đối tượng người Nigeria gồm Chukwugekwe Godwin Ajearo Ugochukuwu Okechukwu James và Ogo Emeka Donal.

Cơ quan công an xác định, các đối tượng này không liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà C.T.N.H nhưng lại liên quan đến nhiều vụ án lừa đảo ở các tỉnh, thành phố khác như Thanh Hóa, Nghệ An, TP.HCM, Tuyên Quang, Quảng Nam.

Theo cơ quan công an: “Qua quá trình phá án, chúng tôi xác định đây là một tổ chức tội phạm quốc tế hoạt động một cách tinh vi và chiểm đoạt một lượng tiền rất lớn. Chúng hoạt động xuyên quốc gia và cấu kết chặt chẽ với những kẻ ở cả trong và ngoài nước”.

Cơ quan công an cũng xác định, kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo là Dalaxy Dave (người Nigieria, hiện ở tại Campuchia) điều hành mọi hoạt động trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

‘Ông trùm Tây’ vẫn ở Campuchia

Daxaly trực tiếp sử dụng Facebook, Zalo, Whatsapp… kết bạn với các bị hại người Việt Nam, trò chuyện, làm quen, tạo lòng tin với bị hại, dùng các thủ đoạn như giả danh quân nhân Mỹ gửi tặng quà có giá trị lớn về Việt Nam, rủ đầu tư, góp vốn kinh doanh tại nước ngoài.

Dalaxy còn chỉ đạo các những kẻ tại Việt Nam hack các tài khoản Facebook, liên hệ mua hàng online rồi gửi các đường link yêu cầu người bán hàng cung cấp mã OTP từ đó lấy trộm tiền trong tải khoản.

Ngoài ra, chúng còn giả danh cán bộ Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án…. gọi điện cho nhiều nạn nhân đe dọa khiến nhiều người lo sợ phải nộp tiền vào các tài khoản ngân hàng đối tượng cung cấp. Khi người bị hại dính câu thì Dalaxy gửi số tài khoản ngân hàng để người bị hại chuyển vào đó. Sau khi số tiền được chuyển vào tài khoản, Dalaxy chỉ đạo các nhóm đối tượng cấp dưới rút tiền. Các đối tượng cấp 1 này không trực tiếp đi rút và chỉ đạo nhóm các đối tượng cấp dưới nữa của mình đi rút để giao lại cho Dalaxy.

Những chiếc điện thoại nhóm đối tượng dùng để phục vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: Thượng Hiển).

Bằng thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt, đánh vào sự nhẹ dạ cả tin của một số bộ phận người dân, chỉ trong thời gian ngắn, nhóm các đối tượng bị bắt giữ đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước.

Lực lượng công an phát hiện, thu giữ được tại nhà của các đối tượng nhiều tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội gồm: 71 tài khoản ngân hàng, hơn 53 CMND giả cùng nhiều điện thoại di động và xe máy, tài khoản Facebook phục vụ cho việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một cán bộ tham gia phá án cho biết, Dalaxy Dave vẫn đang ở Campuachia và hiện cơ quan công an đã nắm được nơi ẩn náu của đối tượng này và hiện đang lên phương án phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an để truy bắt.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn – Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho hay: “Công tác xác minh, điều tra và làm rõ đường dây phạm tội của tổ chức này gặp nhiều khó khăn do các đối tượng luôn tìm cách che đậy dấu vết như ẩn địa chỉ IP, hóa trang kỹ càng khi rút tiền, sử dụng giấy tờ giả, sim điện thoại rác, dùng xe máy của người khác, thuê nhà do người khác đứng tên…

Các đối tượng làm giả CMND, mở tài khoản và rút tiền theo sự phân công của tổ chức, hoạt động độc lập, chặt chẽ, có mối liên hệ phức tạp, không biết thông tin, chỗ ở của nhau. Tuy nhiên, Ban chuyên án quyết tâm phải chặt đứt bằng được đường dây hoạt động của chúng tại Việt Nam, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các Cục nghiệp vụ, Công an các địa phương, vận dụng linh hoạt, sáng tạo nhiều biện pháp, nhờ đó trong thời gian ngắn đã phát hiện và bắt giữ thành công các đối tượng”.