Khởi tố gã đàn ông Trung Quốc giết đồng hương rồi phân xác phi tang xuống sông Hàn

Ngày 15/2, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố công bố quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Xiao Qui Ping (27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về hành vi “Giết người” để tiếp tục điều tra, xử lý.

Xiao Qui Ping được xác định sát hại cô gái đồng hương B.D. (30 tuổi), sau đó phân thành nhiều phần, bỏ vào vali rồi ném xuống sông Hàn phi tang.

Cơ quan công an lấy lời khai nghi can Xiao Qui Ping. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo khai nhận, Xiao Qui Ping nhập cảnh vào Việt Nam từ 23/12/2019 để du lịch và có thị thực đến 23/2/2020.

Sau khi vào Việt Nam, Xiao Qui Ping thắng bạc tại sòng bài ở khách sạn Crowne Plaza Đà Nẵng.

B.D là bạn thân của Qin Li (người yêu của Xiao Qui Ping), biết Xiao Qui Ping đánh bạc thắng nên có ý định tham gia góp tiền với hình thức thắng - thua chia đều.

Ngày 26/12/2019, Xiao Qui Ping thắng 34.000USD nên chia cho B.D 17.000USD.

Tiếp tục trong các ngày 4 và 5/2/2020, B.D đưa cho Xiao Qui Ping 61.000USD để đánh bạc nhưng Xiao Qui Ping thua hết. Theo thỏa thuận, B.D và Xiao Qui Ping chịu mỗi người một nửa nhưng B.D không chấp nhận mà nhiều lần gây sức ép, yêu cầu Xiao Qui Ping phải trả tiền cho mình.

16h ngày 6/2, B.D đến nơi ở của Xiao Qui Ping để đòi lại 61.000USD thì xảy ra cãi vã, xô xát. Lúc này, Xiao Qui Ping lấy dây thừng siết cổ B.D đến chết rồi phân xác nạn nhân, chở đến cầu Trần Thị Lý, vứt xuống sông Hàn.

Hung khí nghi can dùng phân xác nạn nhân để phi tang. (Ảnh: Công an cung cấp)

Liên quan đến vụ án này, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.T.Đ (1997), quản trị viên trang fanpage “Tin nóng Đà Nẵng” theo Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/11/2013 về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Cụ thể, ngày 7/2, N.T.Đ đọc được thông tin từ một trang mạng xã hội (không rõ nguồn) về kết quả điều tra vụ án người Trung Quốc sát hại đồng hương tại Đà Nẵng kèm hình ảnh một cô gái được cho là nữ nạn nhân người Trung Quốc.

Sau đó, N.T.Đ sao chép toàn bộ nội dung và hình ảnh trên đăng lên trang “Tin nóng Đà Nẵng” do mình quản trị để thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Qua xác minh, Phòng An ninh chính trị nội bộ xác định người trong hình ảnh mà fanpage “Tin nóng Đà Nẵng” đăng tải là chị L.M.T (SN 2000, trú Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, hiện đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan), không phải là nạn nhân vụ án.

Tại cơ quan công an, N.T.Đ khai nhận đang là sinh viên theo học một trường đại học ở Đà Nẵng.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng sẽ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.T.Đ theo quy định.

