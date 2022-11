Chứng khoán hôm nay 23/11 diễn biến thế nào sau nhiều phiên đỏ lửa?

(VTC News) -

Theo chuyên gia đến từ Chứng khoán Agriseco, rủi ro giảm điểm vẫn hiện hữu trên thị trường. Việc VN-Index đóng cửa bằng một cây nến gravestone doji cho thấy cung chủ động tại ngưỡng cản MA20 tương đối lớn. Cùng với đó các chỉ báo động lượng RSI và Stochastic suy yếu và bắt đầu cắt xuống.

"Agriseco Research cho rằng rủi ro giảm điểm của thị trường còn hiện hữu với hỗ trợ gần nhất quanh vùng 940 điểm. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn giữ trạng thái quan sát. Tại nhịp hồi trong phiên, nên ưu tiên hạ tỷ trọng đối với các mã cổ phiếu suy yếu hoặc các mã đã bắt đáy thành công trong các phiên trước đó để bảo toàn thành quả", chuyên gia tại Agriseco Research khuyến nghị.

Phiên giao dịch hôm nay 23/11 được dự báo tiếp tục rung lắc mạnh. (Ảnh minh họa: VnExpress)

Chứng khoán Tân Việt (TVSI) đánh giá phiên giao dịch 22/11 là khá tiêu cực khi chỉ số giảm điểm tại mốc kháng cự với thanh khoản lớn trong xu hướng hồi phục. Tuy vậy, xét trên toàn bộ sàn HSX, số cổ phiếu tăng điểm vẫn chiếm ưu thế và đà giảm chủ yếu do tác động từ các cổ phiếu vốn hóa lớn.

Áp lực chốt lời từ những mã cổ phiếu đã có nhịp hồi phục tốt trong thời gian qua như nhóm cổ phiếu thép hay nhóm ngành xây dựng. Kỳ vọng thị trường sẽ sớm xuất hiện nhóm ngành dẫn dắt mới hỗ trợ chỉ số tiếp tục phục hồi lên các mức giá trị cao hơn.

"Trong phiên giao dịch ngày 23/11, chỉ số dự báo sẽ tiếp tục rung lắc và thị trường sẽ tiếp tục phân hóa như đã nhận định trước đó", chuyên gia TVSI chia sẻ.

Theo các nhà phân tích thuộc Chứng khoán KBSV, thị trường có thể tiếp tục giảm điểm trong phiên hôm nay 23/11. Trong phiên hôm qua, VN-Index tăng điểm với biên độ mở rộng trong phiên trước khi dần suy yếu và đảo chiều giảm điểm giằng co về cuối phiên. Việc hình thành mẫu nến gravestone doji tiêu cực trong phiên khiến cho trạng thái của thị trường trở nên tiêu cực hơn.

"Dự báo VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục quán tính giảm điểm trong phiên tiếp theo với vùng hỗ trợ sâu được đặt quanh 92X điểm. Trong kịch bản vùng hỗ trợ này bị phá vỡ, rủi ro phá đáy ngắn hạn cần được tính đến", báo cáo KBSV nêu.

Chứng khoán BSC tin rằng thị trường tiếp tục giằng co trong vùng 950-970 điểm. Theo BSC, mặc dù tăng mạnh ngay khi mới mở cửa, VN-Index đã quay đầu giảm mạnh sau khi chạm trán vùng 980-985 điểm. Sau một ngày trồi sụt và giằng co, cuối cùng VN-Index đóng cửa tại mốc 952,12 điểm, giảm hơn 8 điểm so với phiên hôm qua.

Diễn biến thị trường tương tự phiên trước đó khi nhân tố kéo chỉ số giảm vẫn là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Số mã tăng điểm lớn hơn số mã giảm điểm với 10/19 ngành kết phiên trong sắc xanh. Trong ngắn hạn có lẽ thị trường vẫn sẽ tiếp tục giằng co trong vùng 950-970 điểm. Hiện tượng này hợp lý khi nhiều nhà đầu tư chốt lời sau hai phiên hồi phục mạnh mẽ tuần trước, đối đầu với lực cầu bắt đáy tại ngưỡng 90 điểm.

Khối phân tích Chứng khoán Asean (Asean SC) cho rằng việc thị trường ghi nhận phiên giảm điểm thứ 2 liên tiếp, trong bối cảnh thanh khoản tăng mạnh và cao hơn trung bình 20 phiên cho thấy sự giằng co của bên mua và bên bán, và dòng tiền tiếp tục chảy mạnh vào thị trường. Asean SC nhấn mạnh khả năng thị trường sẽ cần phải tích lũy thêm trước khi có xu hướng rõ ràng hơn.

"Dự báo trong phiên giao dịch tới, chỉ số VN-Index có thể giao dịch giằng co trong phiên sáng giữa lực mua tại vùng hỗ trợ 940 – 950 điểm và lực bán tại vùng kháng cự 960 – 970 điểm, trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày", chuyên gia nêu.

Chốt ngày giao dịch 22/11, VN-Index giảm 8,53 điểm xuống 952,12 điểm. Toàn sàn có 251 mã tăng, 182 mã giảm và 81 mã đứng giá. HNX- Index tăng 2,26 điểm lên 194,66 điểm; toàn sàn có 126 mã tăng, 55 mã giảm và 46 mã đứng giá. UPCoM-Index tăng 0,77 điểm lên 68,41 điểm; toàn sàn có 183 mã tăng, 98 mã giảm và 70 mã đứng giá. Khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt khoảng 18 nghìn tỷ đồng, riêng khối lượng giao dịch tương ứng trên HoSE hơn 16.672 tỷ đồng.