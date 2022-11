Sếp lớn vung tiền gom mua cổ phiếu để cứu giá

(VTC News) -

Theo tin từ Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã KBC) đăng ký mua 25 triệu cổ phiếu KBC trong thời gian từ 15/11-14/12.

Trong thông báo trước đó, ông Tâm đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu KBC. Tuy nhiên, ông Tâm cho biết nếu giao dịch 50 triệu cổ phiếu thì ông và những người liên quan sẽ sở hữu quá 25% cổ phần đang lưu hành của KBC. Ông phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp này và chờ ít nhất 15 ngày để Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận mới được giao dịch.

Nếu mua thành công, tỷ lệ sở hữu của ông Tâm sẽ tăng từ 14,81% (113,67 triệu cổ phiếu) lên 18,1%, tương đương gần 138,67 triệu cổ phiếu.

Gần đây giá cổ phiếu KBC liên tục giảm mạnh, động thái gom mua cổ phiếu của ông Tâm được cho đang nỗ lực cứu giá cổ phiếu. Đáng chú ý, trong khi ông Tâm đăng ký mua vào thì nhóm quỹ đầu tư nước ngoài liên quan đến Dragon Capital liên tục bán ra.

Trên thị trường, mã KBC hiện giao dịch mức 14.950 đồng/cổ phiếu.

Trong tuần trước, ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG) cho biết đã mua xong 10 triệu cổ phiếu DXG. Theo đó, ông Thìn mua cổ phiếu trong khoảng thời gian từ 27/10 - 8/11, phương thức thực hiện theo khớp lệnh và thoả thuận.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Thìn tại DXG tăng từ 18,86% lên 20,5%, tương đương gần 125 triệu cổ phiếu. Ước tính theo giá đóng cửa trung bình là 13.050 đồng/cổ phiếu, ông Thìn chi hơn 130 tỷ đồng cho đợt mua cổ phiếu này.

Trước đó, ngày 22/9, ông Thìn cũng mua vào thành công 5 triệu cổ phiếu DXG.

Trên thị trường, giá cổ phiếu DXG liên tục giảm giá mạnh, hiện đứng mức 9.170 đồng/cổ phiếu.

Báo cáo tài chính cho thấy, quý III, doanh thu thuần DXG đạt 1.255 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái nguyên nhân do sự sụt giảm doanh thu từ bán căn hộ và đất nền. Nhờ doanh thu tài chính tăng mạnh nên lợi nhuận sau thuế của DXG vẫn đạt 259 tỷ đồng, tăng hơn 61% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, DXG ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.597 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 929 tỷ đồng, lần lượt giảm 41% và 31% so với cùng thời gian năm ngoái.