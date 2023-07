Chưa tìm ra thủ phạm, Nhà Trắng ca ngợi cuộc điều tra cocaine là ‘kỹ lưỡng’

(VTC News) -

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre đã bỏ phiếu tín nhiệm cho USSS vì cuộc điều tra “kỹ lưỡng” về cocaine được tìm thấy ở Cánh Tây hồi đầu tháng này. Động thái này xảy ra giữa lúc các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa và các nhà phê bình gợi ý rằng điều tra viên đã cố tình tránh xác định nghi phạm trước khi khép lại vụ án vào tuần trước.

Trả lời câu hỏi của truyền thông về phản ứng của Tổng thống Joe Biden trước thông tin các nhà điều tra không giải quyết được vụ việc, bà Jean-Pierre nói: “Tôi sẽ không đưa ra ý kiến hay đi vào chi tiết cụ thể về vấn đề này. Chúng tôi tin rằng Cơ quan Mật vụ đã điều tra kỹ lưỡng. Chúng tôi đã được thông báo về kết quả. Họ đã chia sẻ các chi tiết trong một tuyên bố công khai. Tôi cho rằng đó là điều quan trọng nhất đối với người dân Mỹ khi được nghe kết quả trực tiếp từ Cơ quan Mật vụ - đơn vị đã thực hiện cuộc điều tra”.

Ngày 13/7, USSS đã thông báo rằng họ sẽ kết thúc cuộc điều tra vì không có bằng chứng nào trong vụ án và không có cảnh quay giám sát nào có thể cung cấp manh mối.

Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa và các nhà phê bình gợi ý rằng điều tra viên đã cố tình tránh xác định nghi phạm trước khi khép lại vụ án vào tuần trước. (Ảnh: Nhà Trắng)

Trước đó, tối 2/7, các nhân viên Sở Mật vụ Mỹ (USSS) đã tìm thấy một "túi nhỏ, có khóa kéo" chứa bột màu trắng ở khu vực Cánh Tây, nơi Tổng thống Joe Biden sống và làm việc. Khu vực này bao gồm Phòng Bầu dục, phòng nội các, khu vực báo chí, văn phòng và không gian làm việc cho nhân viên của tổng thống.Tổng thống Biden và gia đình đã không có ở Nhà Trắng vào thời điểm đó.

Thượng nghị sĩ Mỹ Tom Cotton cho biết các thành viên của Quốc hội đã "không nhận được câu trả lời" về vụ việc từ USSS. Ông và các đảng viên Cộng hòa khác đã đặt câu hỏi làm thế nào cơ quan này không thể xác định được người đã mang ma tuý vào một trong những tòa nhà an toàn nhất trên thế giới.

Ông Cotton cho biết cuộc điều tra đã được kết thúc mà không phỏng vấn Hunter Biden, con trai của Tổng thống Biden, người từng dính líu đến một số bê bối về ma tuý và thừa nhận nghiện cocaine. Hunter Biden và các thành viên khác trong gia đình được cho là đã xuất hiện tại Nhà Trắng 2 ngày trước khi cocaine được tìm thấy - trái với tuyên bố trước đó của bà Jean-Pierre.

“Điều này giống như việc Hamburglar sống trong Nhà Trắng, tất cả bánh mì kẹp thịt biến mất và họ nói rằng họ không có bất kỳ nghi phạm nào hoặc không có ai mà họ có thể thẩm vấn”, ông Cotton nói trong một cuộc phỏng vấn của Fox News hôm 16/7.

Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã phản ứng với tuyên bố của Sở Mật vụ hôm 13/7 bằng cách gọi cuộc điều tra là một “trò hề”. “Bạn không thể nói với tôi rằng với sự giám sát 24/7 trong một căn phòng nhỏ tại Nhà Trắng mà họ vẫn không biết ai đã mang ma tuý đến đó. Chúng ta nên có câu trả lời cho câu hỏi này”, ông nói với Fox News.

Nhà báo Miranda Devine của tờ New York Post ngày 16/7 đã chỉ ra rằng chính quyền Biden đã không ngần ngại bắt giữ hàng trăm người “chỉ vì đã ở gần điện Capitol” vào ngày 6/1/2021. Trong khi đó, USSS lại từ chối phỏng vấn bất kỳ nghi phạm tiềm năng nào ở Cánh Tây với lý do lo ngại về quyền tự do dân sự.

“Họ không tìm thấy ai vì họ không muốn tìm thấy ai”, cựu Ủy viên Sở Cảnh sát New York Bernie Kerik nói với Devine News.

Cựu nhân viên USSS Dan Bongino cho biết vụ việc đã được giải quyết quá dễ dàng và ông tin rằng Nhà Trắng đã gây áp lực lên USSS để “không tìm ra thủ phạm”. Ông cho biết các cựu nhân viên mật vụ khác đã tỏ ra “tức giận” về cuộc điều tra thất bại. "Họ sẽ phá hủy niềm tin vào cơ quan ưu tú này", ông nói.

Phương Thảo (Nguồn: russian.rt.com)