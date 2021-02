Chưa hết ngày vía thần Tài, vàng đã giảm giá

(VTC News) -

Lucd 15h ngày 21/2, giá vàng SJC được Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết mức 55,62 – 56 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Như vậy so với đầu ngày hôm nay, giá vàng SJC giữ nguyên chiều mua vào nhưng giảm 80.000 đồng chiều bán ra.

Người dân mua vàng trong ngày vía thần Tài tại cửa hàng Doji. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Tại SJC Sài Gòn, giá vàng SJC niêm yết mức 55,6 – 56,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên chiều bán ra song tăng 50.000 chiều mua vào.

Trong khi đó, tại Doji, giá vàng SJC niêm yết vẫn giữ nguyên mức 55,6 – 56,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Với mức giá hiện tại, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới gần 7 triệu đồng/lượng (đứng mức 1.784,6 – 1.785,6 USD/ounce, tương đương 49,68 triệu đồng/lượng).

Việc giá vàng trong nước không những không tăng mà giảm ngay trong ngày vía thần Tài là hiện tượng trái ngược với nhiều năm trước.

Theo giới phân tích, nguyên nhân chủ yếu do dịch bệnh COVID-19 khiến lượng người mua vàng cầu may trong ngày vía thần Tài giảm so với mọi năm. Bên cạnh đó, giá vàng thế giới giảm sâu trong tuần qua, nhưng giá vàng trong nước vẫn giữ mức cao cũng ảnh hưởng đến tâm lý người dân.

Nhận định về giá vàng tuần tới, giám đốc giao dịch toàn cầu của Kitco Metals, Peter Hug cho rằng kim loại quý có cơ hội tăng cao hơn vào tuần tới. “Tôi coi những đợt giảm giá sâu này của vàng là cơ hội mua vào, chứ không phải thể hiện tâm lý hoảng sợ và bán tháo", ông Hug nói.

Tuy vậy, kết quả khảo sát hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý trên thị trường vàng đã chuyển sang tiêu cực. Hầu hết các chuyên gia Phố Wall tin rằng vàng giảm giá trong tuần tới. Cụ thể, trong tổng số 18 chuyên gia tham gia cuộc thăm dò, có đến 13 người, chiếm 71%, cho rằng vàng sẽ tiếp tục giảm.

Ngược lại, với nhà đầu tư cá nhân, có 553 người tổng số 1.292 người tham gia cuộc bình chọn trực tuyến Main Street tương ứng 43%, dự báo vàng sẽ đi lên. Trong khi 512 người khác (tương ứng 40%) nhận định vàng giảm giá.