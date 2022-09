Chủ vựa ve chai mua nắp chắn rác cầu Thủ Thiêm 2 có bị xử lý?

Ngày 14/9, Viện Kiểm sát Nhân dân quận 1 (TP.HCM) cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Thái (SN 1972, ngụ quận Bình Thạnh) về tội "Trộm cắp tài sản".

Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân quận 1 thể hiện, do cần tiền tiêu xài nên Nguyễn Văn Thái nảy sinh ý định trộm các nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2 (nối đường Tôn Đức Thắng, quận 1 qua TP Thủ Đức) để bán.

Rạng sáng 3/5/2022, Thái mang theo bao ni lông, chạy xe máy lên cầu Thủ Thiêm 2 trộm 32 nắp chắn rác bằng kim loại bỏ vào bao chuẩn bị sẵn. Sau đó, Thái đến vựa ve chai trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh do bà Nguyễn Thị Mười làm chủ. Vựa ve chai cân được 70 kg phế liệu và trả cho Thái 700.000 đồng.

Nguyễn Văn Thái.

Thấy dễ trộm, rạng sáng 5/5, Thái tiếp tục lấy 12 nắp chắn rác đem đến vựa ve chai lần trước bán thì gặp một người đàn ông mua ve chai (không rõ lai lịch). Thái cân được 40 kg bán cho người này với giá 10.000 đồng/kg, chiếm đoạt 400.000 đồng.

Toàn bộ hành vi của Thái bị camera an ninh ghi hình. Sau đó cơ quan chức năng đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thái. Theo kết luận định giá tài sản của hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, 32 song chắn rác trị giá hơn 11 triệu đồng, 12 nắp chắn rác trị giá hơn 4,1 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Mười, chủ vựa ve chai, là người mua tài sản của Thái nhưng không biết đó là tài sản do Thái phạm tội mà có, do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 không xử lý.

Về người đàn ông không rõ lai lịch mua tài sản của Thái, quá trình điều tra không xác định được nhân thân, lai lịch nên công an không ghi được lời khai để làm rõ.