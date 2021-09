Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi: 'Mở phải an toàn, an toàn mới mở'

(VTC News) -

Chiều 13/9, tại họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhận định để đảm bảo kết quả phòng chống dịch bền vững hơn và thành phố từng bước nới lỏng, phục hồi hoạt động kinh tế xã hội sao cho hài hòa giữa an toàn phòng chống dịch và mở lại các hoạt động kinh tế.

TP.HCM quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn toàn thành phố theo Chỉ thị 16, dự kiến đến cuối tháng 9.

Theo ông Mãi, người dân TP.HCM rất mong muốn thành phố mở cửa trở lại. Tuy nhiên, trong điều hiện nay nếu thành phố nới lỏng, mở cửa trở lại thì “mở phải an toàn, an toàn mới mở”.

Do đó, hơn ai hết, mỗi người dân, doanh nghiệp cần phải quan tâm sự an toàn của mình, mọi người đồng thuận trong triển khai, áp dụng nguyên tắc theo các bộ tiêu chí để thành phố sớm trở lại bình thường mới, nghĩa là mở cửa trong điều kiện an toàn còn có dịch.

“Chúng ta cần phải thay đổi hành vi của mình để an toàn trong điều kiện có dịch. Việc tuân thủ quy định cần trở thành ý thức tự giác để đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng. Chúng ta từng bước thực hiện để trở thành thói quen, thích ứng, “cùng đồng cam cộng khổ” thêm một thời gian nữa để đảm bảo hơn khi mở lại”, ông Phan Văn Mãi nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi.

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, từ đây đến cuối tháng 9, nếu tình hình dịch ở một số địa phương tốt hơn, một số hoạt động đảm bảo phòng dịch tốt hơn thì sẽ nới lỏng mở rộng.

Một số địa phương cơ bản kiểm soát được dịch như quận 7, huyện Cần Giờ, Củ Chi thì có thể áp dụng Chỉ thị 16- hoặc Chỉ thị 15+ để đảm bảo kết quả phòng chống dịch bền vững và thành phố có thêm sự chuẩn bị cần thiết cho giai đoạn phục hồi,kinh tế, mở cửa sau dịch bệnh.

“Cuối tháng này, thành phố mở lại ở mức độ nào đó. BCĐ chống dịch TP.HCM và BCĐ chống dịch các địa phương tiếp tục tục tập trung nỗ lực hết sức, để đến cuối tháng để có kết quả chống dịch khả quan hơn, tốt hơn để mở ra nhiều hoạt động hơn”, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết.

Theo ông Phan Văn Mãi, từ nay đến cuối tháng 9, thành phố tập trung các hoạt động củng cố kết quả, trong đó, tập trung cho việc tiêm vaccine. Thành phố cũng đẩy nhanh tốc độ tiêm mũi 2 để những trường hợp tới hạn được tiêm. Các mũi tiêm quy định 8-12 tuần mới tiêm thì sẽ xem xét đẩy nhanh tiêm sớm hơn nhằm sớm phủ vaccine.

“Vaccine là điều kiện quan trọng cho mục tiêu nhanh chóng mở lại các hoạt động bình thường”, ông Mãi nhấn mạnh.

Trong tuần này, TP.HCM sẽ hoàn thiện kế hoạch phòng chống dịch và phục hồi kinh tế sau tháng 9 để tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia, người dân... Mục tiêu là đảm bảo phòng chống dịch, đồng thời, mở cửa an toàn trong điều kiện còn có dịch.