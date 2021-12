Chủ tịch HĐND Hà Nội đề nghị lãnh đạo thành phố giữ lời hứa với cử tri

(VTC News) -

Trưa 10/12, phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 3 HĐND TP, Chủ tịch HĐND Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị, sau kỳ họp này, UBND Thành phố, các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc thực hiện những lời hứa, cam kết trước HĐND và cử tri.

"Đây cũng là thước đo chính xác nhất năng lực, uy tín và sự tín nhiệm của các lãnh đạo. Đồng thời, cũng sớm trả lời chất vấn bằng văn bản đối với 27 đại biểu đã đăng ký chất vấn mà chưa được trả lời, làm cơ sở để HĐND Thành phố theo dõi, giám sát việc thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân Thủ đô", Chủ tịch HĐND Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu bế mạc kỳ họp

Về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, ông Tuấn cho biết, trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và các đại biểu HĐND Thành phố, tại kỳ họp này, HĐND Thành phố thực hiện chất vấn đối với 2 nhóm vấn đề: Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; việc triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; việc thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố.

Đã có tổng số 28 lượt đại biểu phát biểu chất vấn, tranh luận. 4 Phó Chủ tịch UBND Thành phố, 9 Giám đốc sở, ngành; 3 Bí thư, Chủ tịch UBND các quận, huyện đã tham gia trả lời chất vấn. Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu báo cáo, tiếp thu, giải trình làm rõ hơn một số vấn đề đại biểu HĐND Thành phố quan tâm và trả lời trực tiếp chất vấn đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND, của Chủ tịch UBND Thành phố.

"Kết quả phiên chất vấn đã cho thấy các vấn đề được HĐND Thành phố lựa chọn chất vấn là "trúng và đúng", quan trọng, thiết thực, phù hợp thực tiễn Thành phố, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân", ông Nguyễn Ngọc Tuấn nhận định.

Chủ tịch HĐND Hà Nội thông tin, tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thành phố cơ bản được kiểm soát, chuyển từ trạng thái giãn cách, phong tỏa, cách ly theo khu vực sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19.

Thành phố đã quan tâm, chăm lo chu đáo công tác an sinh xã hội, bảo đảm đời sống Nhân dân, với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”; tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

HĐND Thành phố đã biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của Thành phố với 22 chỉ tiêu và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để đạt được mục tiêu quan trọng là: tiếp tục thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tập trung thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân. Đảm bảo quốc phòng, quân sự địa phương và an ninh, trật tự an toàn xã hội.

HĐND Thành phố đã thông qua 22 báo cáo và 20 nghị quyết. Đây là những cơ chế, chính sách là cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của Thành phố. HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động tổ chức triển khai, đảm bảo các nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực.