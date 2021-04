Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử nghiêm vụ nữ công nhân môi trường bị sát hại

(VTC News) -

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo xử lý vụ nữ công nhân môi trường bị sát hại dã man xảy ra trên địa bàn quận Cầu Giấy

Đêm 4/4, tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, nữ công nhân môi trường đô thị bị một nam thanh niên dùng gạch tấn công, thiệt mạng. Về việc này, Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh giao Công an thành phố khẩn trương điều tra và xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND quận Cầu Giấy và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Lê Như Toàn và hiện trường vụ việc

Theo Công an quận Cầu Giấy, nghi phạm sát hại nữ lao công là Lê Như Toàn (SN 1991, trú tại Tam Điệp, Ninh Bình). Nghi phạm không nghề nghiệp, có tiền sử bệnh tâm thần.

Khoảng 20h45 ngày 4/4, Toàn đi bộ trên vỉa hè theo hướng từ đường Cầu Giấy về đường Xuân Thủy. Lúc này, bà Vũ Thúy H. (SN 1978; trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là nhân viên Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên, đang đẩy xe chở rác phía trước tòa nhà Discovery Complex.

Toàn nhặt viên gạch (loại gạch lát vỉa hè trên đường), đi lại phía sau bà H., bất ngờ đập mạnh vào đầu nữ lao công khiến nạn nhân ngã gục xuống đường. Sau đó, Toàn tiếp tục đập vào vùng đầu bà H. rồi bỏ chạy về đường Xuân Thủy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Cầu Giấy phối hợp cùng lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, truy xét nghi phạm. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 viên gạch hung thủ dùng để gây án. Nạn nhân được xác định chết do đa chấn thương vùng đầu.

Chưa đầy 1 giờ sau, lực lượng công an bắt giữ được Toàn khi đang lẩn trốn trong khu đô thị làng quốc tế Thăng Long (phường Dịch Vọng, Cầu Giấy).