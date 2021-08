Nhiều người dân mua sắm tại điểm bán hàng lưu động này bày tỏ sự an tâm khi đi mua sắm. Chị Hoa, một khách hàng cho biết: "Ở đây thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn khiến chúng tôi an tâm hơn khi đi mua sắm".