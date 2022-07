Chi tiết thời gian, thủ tục nhập học lớp 10 công lập ở Hà Nội

(VTC News) -

Theo hướng dẫn tuyển sinh của UBND TP Hà Nội, các học sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào lớp 10 công lập đã đăng ý nguyện vọng có hai hình thức xác nhận nhập học trực tiếp, hoặc trực tuyến.

Thời gian làm thủ tục nhập học từ 13h30 ngày 10/7 - 24h ngày 12/7.

Mốc thời gian làm thủ tục nhập học với học sinh trúng tuyển vào lớp 10 công lập. (Ảnh: Sở GD&ĐT Hà Nội)

Hà Nội khuyến cáo thí sinh xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến.

Ở hình thức trực tuyến, học sinh đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu vào hệ thống tuyển sinh đầu cấp của thành phố, chọn tên trường trúng tuyển, chọn xác nhận nhập học, chọn in hoặc lưu phiếu xác nhận nhập học và kết thúc quá trình.

Với hình thức này, trong thời gian tuyển sinh, học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đã trúng tuyển (nếu học sinh có nhiều nguyện vọng trúng tuyển).

Đến 24h ngày 12/7, tài khoản sổ liên lạc điện tử của học sinh sẽ được hệ thống tự động khóa chức năng xác nhận nhập học, khi đó các em không thể xác nhận nhập học hoặc thay đổi nguyện vọng trúng tuyển đã xác nhận trước đó.

Với hình thức trực tiếp, học sinh nộp bản sao Phiếu báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 tại trường có nguyện vọng trúng tuyển. Sau khi được nhà trường cập nhật vào hệ thống hỗ trợ tuyển sinh và xác nhận nhập học, tài khoản của học sinh sẽ được hệ thống tự động khóa. Học sinh lưu ý lấy giấy báo xác nhận nhập học do nhà trường in.

Trong thời gian tuyển sinh trực tiếp (từ 10/7 đến 12/7), nếu học sinh muốn điều chỉnh nguyện vọng trúng tuyển (trường hợp học sinh trúng tuyển nhiều nguyện vọng), học sinh phải liên hệ với nhà trường để hủy nhập học trước khi xác nhận nhập học ở nguyện vọng mới.

Với các trường THPT công lập tự chủ tài chính, học sinh lưu ý chỉ xác nhận nhập học theo hình thức trực tiếp.

Tối 9/7, Sở GD&ĐT công bố điểm chuẩn vào các trường THPT công lập trên địa bàn TP Hà Nội năm học 2022 - 2023. Nhiều năm liên tiếp, THPT Chu Văn An luôn đứng đầu Hà Nội về điểm chuẩn vào lớp 10. Năm nay, trường lấy 43,25, trung bình 8,65 điểm mỗi môn. Dù vẫn đứng số một, so với năm ngoái, điểm trung bình môn của Chu Văn An giảm nhẹ 0,23 điểm.

THPT Yên Hoà đứng thứ hai với 42,25 điểm, trung bình môn 8,45. Năm nay, trường Yên Hoà nhận được hơn 2.000 hồ sơ đăng ký trong khi chỉ tiêu chỉ 675, trở thành trường có tỷ lệ chọi cao nhất Hà Nội với mức chọi 1/3.

Mức điểm chuẩn 42 giúp THPT Phan Đình Phùng có ngưỡng đầu vào cao thứ 3 Hà Nội, tăng 3 bậc so với năm ngoái.

Điểm chuẩn vào 116 trường THPT công lập ở Hà Nội năm 2022 - 2023: