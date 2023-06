Chém bạn nhậu tử vong rồi bỏ trốn sang Trung Quốc

(VTC News) -

Ngày 8/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng (huyện Quảng Hòa) tiến hành trao đổi thông tin, cùng với lực lượng chức năng Trung Quốc bắt giữ 2 đối tượng truy nã quốc tế.

Theo đó, 2 đối tượng này gồm Lô Thanh Hải (SN 1994, trú tại khối 7, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An) và Phạm Tùng Khánh (SN 1990, trú tại khối Hạnh Khai, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, Nghệ An), bị Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An ra Quyết định truy nã ngày 5/8/2019 về tội “Giết người” quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự.

2 đối tượng Lô Thanh Hải và Phạm Tùng Khánh.

Trước đó, vào tháng 7/2019, do xô xát trong lúc ăn nhậu, Khánh và Hải đã dùng kiếm chém anh L.M.H tử vong tại chỗ. Sau đó hai đối tượng này đã bỏ trốn sang Trung Quốc.

Đến ngày 24/10/2019, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra lệnh truy nã quốc tế đối với Lô Thanh Hải và Phạm Tùng Khánh.

Hiện Công an tỉnh Cao Bằng và các lực lượng chức năng đã tiến hành trao trả 2 đối tượng cho phía Công an tỉnh Nghệ An theo quy định.

Ngô Nhung