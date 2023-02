Người yêu bị trêu chọc, thanh niên chém bạn nhậu trọng thương

(VTC News) -

Ngày 25/2, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử lưu động Trương Hoàng Biểu (25 tuổi, trú xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, 18h ngày 11/5/2022, Biểu và bạn gái Đinh Thị Hương (27 tuổi, trú thị trấn Sơn Tịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái), Vũ Đức Mạnh (30 tuổi, trú tổ 1, phường Hưng Thành, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) cùng một số bạn bè tổ chức ăn nhậu tại bãi xe 387 đường An Thượng 28, tổ 75, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Bãi xe này do ông Lê Khắc Nhiên (45 tuổi, trú Hà Nội) làm quản lý, bảo vệ.

Đến 23h, cả nhóm dọn dẹp chuẩn bị ra về thì Vũ Đức Mạnh nắm tóc, chọc ghẹo chị Hương. Thấy bạn gái bị trêu ghẹo, Biểu lao vào xô xát với Mạnh nhưng được mọi người can ngăn.

Trương Hoàng Biểu tại phiên xét xử.

Sau khi chở người yêu về nhà, Biểu quay lại bãi giữ xe tìm Mạnh. Đến nơi, Biểu cầm dao xông vào chém Mạnh. Những người xung quanh can ngăn và tước được dao của thanh niên này.

Trên đường về, vẫn còn bực, Biểu lấy dao trong cốp xe rồi quay lại tìm Mạnh để “tính sổ”. Lúc này Mạnh đang ngồi trên ghế, có lời lẽ thách thức, Biểu rút dao lao đến chém vào vùng mặt khiến anh này bị thương nặng.

Biểu ra ngoài vứt dao, bảo ông Lê Khắc Nhiên đưa Mạnh đi cấp cứu, còn Biểu đến Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn đầu thú.

Theo kết quả giám định, anh Mạnh bị thương tích tỷ lệ 50%.

Tại phiên tòa, Biểu thành khẩn khai nhận và hứa sẽ đền bù 300 triệu đồng theo yêu cầu của nạn nhân.

Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trương Hoàng Biểu 14 năm tù về tội “Giết người”.

CHÂU THƯ