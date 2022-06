Chế độ ăn hạn chế calo, nhịn ăn gián đoạn 16 giờ để giảm cân: Cách nào tốt hơn?

(VTC News) -

Ăn kiêng là một trong những điều đầu tiên mà mọi người sẽ nghĩ tới khi muốn giảm cân. Thông thường, mọi người sẽ tự hỏi chế độ ăn kiêng nào là tốt nhất - chế độ ăn hạn chế calo hay giới hạn về thời gian?

Theo đó, chia sẻ trên trang TheHealthSite, TS Varsha Gorey, Chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng cao cấp tại bệnh viện Apollo, Navi Mumbai đã giải thích sự khác biệt giữa chế độ ăn hạn chế calo và chế độ ăn giới hạn thời gian, cũng như tính hiệu quả và an toàn của các xu hướng ăn kiêng để giảm cân phổ biến hiện nay.

Chế độ ăn kiêng hạn chế calo là gì?

Trong 10 người thì sẽ có 8 người tìm kiếm chế độ ăn kiêng hạn chế calo để giảm cân. Các nghiên cứu trước đây chứng minh rằng, giảm lượng calo là yếu tố quan trọng trong giảm cân và duy trì cân nặng. Lượng calo tiêu thụ chủ yếu đến từ carbohydrate và chất béo, với một ít từ protein.

Tuân theo kế hoạch ăn kiêng có hệ thống giúp tỷ lệ carbohydrate, chất béo và protein duy trì ở mức cố định. Chế độ ăn hạn chế calo nhằm mục đích cắt giảm lượng calo tổng thể của thực phẩm chứa carbohydrate và chất béo.

Chế độ ăn giới hạn thời gian là gì?

Trong thập kỷ qua, các xu hướng ăn kiêng mới phát triển, tập trung vào việc ăn uống theo giới hạn thời gian. Một số nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của chế độ ăn có kiểm soát thời gian, tiêu biểu như Nhịn ăn ngắt quãng (IF).

Chế độ IF điển hình là 16 : 8, theo đó, thời gian nhịn ăn là 16 giờ và khoảng thời gian giữa giờ ăn là 8 giờ. Bạn có thể ăn bữa đầu tiên trong ngày từ 9-12h trưa, sau đó ăn bữa tiếp theo từ 5-8h tối. Lợi ích của chế độ ăn này bao gồm giảm cân, kiểm soát đường huyết cho người tiền tiểu đường cũng như bệnh nhân tiểu đường.

Chế độ ăn kiêng hạn chế thời gian này có thể khó tuân theo đối với những người có thói quen ăn vặt (ăn thường xuyên khi nhìn thấy thức ăn) và ăn uống vô độ (ăn nhiều), chủ yếu là đồ ăn vặt.

Ngoài ra, bạn nên thận trọng khi tuân theo các chế độ ăn kiêng giới hạn thời gian. Nên thực hiện dưới sự giám sát của các chuyên gia. Ăn uống thông minh và đúng đắn là điều quan trọng để cân bằng tất cả các chất dinh dưỡng thiết yếu và ngăn ngừa thiếu hụt dinh dưỡng.

Một số tác dụng phụ có thể xảy ra khi áp dụng chế độ ăn giới hạn thời gian là táo bón, nhức đầu, hạ huyết áp và hạ đường huyết.

Rất ít nghiên cứu chứng minh rằng nhịn ăn gián đoạn có hiệu quả trong giảm cân và giải quyết các vấn đề về chuyển hóa và nội tiết tố, chẳng hạn như PCOD hay tiểu đường loại 2. Tuy nhiên, thực tế, phụ nữ đang cho con bú, thanh thiếu niên thường sẽ khó tuân thủ được chế độ nhịn ăn gián đoạn.

Chế độ ăn nào tốt nhất để giảm cân?

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học New England so sánh lợi ích của việc hạn chế calo và ăn uống giới hạn thời gian ở người bị béo phì trong vòng 12 tháng. Các nhà nghiên cứu nhận thấy, chế độ ăn giới hạn thời gian không có lợi hơn trong việc giảm trọng lượng cơ thể, chất béo cơ thể hoặc các yếu tố nguy cơ chuyển hóa so với việc hạn chế calo hàng ngày.

Theo Tiến sĩ Gorey, chưa có đủ nghiên cứu được thực hiện trên một lượng lớn người tham gian để hiểu được lợi ích lâu dài của việc nhịn ăn ngắt quãng.

Chuyên gia này cho rằng, sự đồng bộ của 3 yếu tố: nhịp sinh học cơ thể, giới hạn thời gian ăn và hạn chế calo hàng ngày sẽ mang lại những lợi ích sức khỏe tốt nhất và hiệu quả cho người muốn giảm cân.