Cháy bãi giữ xe vi phạm ở Bình Dương, ai phải chịu trách nhiệm bồi thường?

(VTC News) -

Ngày 22/5 vừa qua, bãi giữ phương tiện vi phạm pháp luật thuộc Công an phường Tân An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xảy ra hỏa hoạn, khiến hơn 140 xe máy bị cháy.

Nhiều độc giả đặt câu hỏi ai phải chịu trách nhiệm bồi thường cho chủ sở hữu các xe bị cháy?

Hiện trường vụ cháy.

Trả lời VTC News, luật sư Trần Minh Cường, Giám đốc điều hành Công ty Luật S&P cho biết, theo các quy định tại Nghị định 138/2021/NĐ-CP, quy định "người ra quyết định tạm giữ, tịch thu có trách nhiệm quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu. Trường hợp tang vật, phương tiện bị mất, bán, đánh tráo, hư hỏng, mất linh kiện, thay thế thì người ra quyết định tạm giữ, tịch thu chịu trách nhiệm bồi thường và bị xử lý theo quy định của pháp luật...".

Theo quy định tại Điều 349 Bộ luật Dân sự năm 2015, nghĩa vụ của bên cầm giữ là "bảo quản tài sản cầm giữ, không được thay đổi tình trạng của tài sản cầm giữ, bồi thường thiệt hại nếu làm mất hoặc hư hỏng tài sản cầm giữ".

"Như vậy, trường hợp CSGT hoặc người đang trực tiếp bảo quản xe của người vi phạm làm cháy nổ, hư hỏng thì CSGT hoặc người đang trực tiếp bảo quản tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Nếu các bên không thương lượng được, chủ xe có thể khởi kiện ra tòa án để yêu cầu bồi thường", luật sự Cường nói.

Luật sư Trần Minh Cường, Giám đốc điều hành Công ty Luật S&P.

Luật sư Cường cho biết thêm, nếu xe vi phạm có bảo hiểm trách nhiệm dân sự thì công ty bảo hiểm là đơn vị bồi thường thiệt hại. Khi đó việc bồi thường không quy về trách nhiệm người quản lý (công an quản lý trong trường hợp này).

“Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (ô tô, xe máy) là loại hình mà các cá nhân, doanh nghiệp tại Việt Nam bắt buộc phải tham gia theo quy định của pháp luật. Khi rủi ro xảy ra tai nạn, nạn nhân được khắc phục tổn thất về người và tài sản, chủ xe và lái xe cũng nhận được bồi thường từ Quỹ Bảo hiểm thông qua các công ty bảo hiểm”, luật sư Cường cho biết thêm.

Như VTC News đưa tin, khoảng 10h30 ngày 22/5, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại bãi tạm giữ phương tiện vi phạm giao thông của Công an phường Tân An, TP Thủ Dầu Một, thuộc địa bàn quản lý của Công an TP Thủ Dầu Một.

Nhận được tin báo, Công an TP Thủ Dầu Một và Công an tỉnh Bình Dương điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia dập đám cháy.

Khoảng 30 phút sau, đám cháy đã được khống chế. Tuy nhiên các phương tiện tại đây bị thiêu rụi.

Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.