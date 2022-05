TP.HCM: Xe Audi chạy ngược chiều, đâm xe tải rồi bốc cháy khiến 2 người chết

(VTC News) -

Ngày 21/5, Đội CSGT Cát Lái thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an TP Thủ Đức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên đường Mai Chí Thọ, phường An Lợi Đông, khiến 2 người chết.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 21/5, xe ô tô con hiệu Audi chạy trên đường Trần Quý Kiên, hướng từ đảo Kim Cương ra đại lộ Mai Chí Thọ.

Khi đến giao lộ Mai Chí Thọ xe này rẽ trái chạy ngược chiều trên đại lộ hướng về hầm Thủ Thiêm. Xe tới cầu Cá Trê Lớn thuộc phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức thì tông vào xe tải cẩu chạy hướng ngược lại.

Cú tông mạnh khiến hai xe dính chặt vào nhau, chiếc Audi bốc cháy ngùn ngụt, 2 người bên trong xe Audi chết tại chỗ.

Tài xế xe tải kịp thời thoát ra ngoài, chỉ bị thương nhẹ.

Nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Thủ Đức đến hiện trường dập tắt đám cháy.

Lực lượng chức năng ghi nhận cả 2 phương tiện hư hỏng nặng, cháy trơ khung.

Nhân chứng cho biết xe hơi chạy ngược chiều với tốc độ cao, nhiều xe khác đã tránh né kịp thời.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 1/5, nam thanh niên chạy xe máy ngược chiều trong làn ô tô, bị xe container tông chết tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h ngày 1/5, nam tài xế lái xe container chạy trên Quốc lộ 1 hướng từ quận 12 về cầu vượt Linh Xuân, TP Thủ Đức.

Khi đến giao lộ với đường Gò Dưa (phường Tam Bình, TP Thủ Đức) thì xe này va chạm trực diện với xe máy do một nam thanh niên điều khiển chạy ngược chiều trong làn ô tô.

Cú va chạm mạnh làm nam thanh niên chạy xe máy văng ra xa, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy gãy đôi mắc kẹt dưới gầm xe container.