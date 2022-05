Cháy hơn 140 xe máy tại bãi giữ xe vi phạm pháp luật ở Bình Dương

(VTC News) -

Đến 16h30 chiều ngày 22/5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ cháy xe máy tại bãi tạm giữ phương tiện vi phạm.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 10h30 cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại bãi tạm giữ phương tiện vi phạm ATGT của Công an phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một, thuộc địa bàn quản lý của Công an thành phố Thủ Dầu Một.

Hiện trường vụ cháy.

Nhận được tin báo, Công an TP Thủ Dầu Một và Công an tỉnh Bình Dương điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia dập đám cháy.

Khoảng 30 phút sau, đám cháy đã được khống chế. Tuy nhiên các phương tiện tại đây đã bị thiêu rụi.

Bãi giữ xe vi phạm của Công an phường Tân An có diện tích khoảng 80m2, nằm trong Trung tâm văn hóa thể thao phường Tân An trên đường DX 111, thuộc khu phố 9, phường Tân An, tỉnh Bình Dương.

Thống kê ban đầu có hơn 140 chiếc xe máy đã bị cháy rụi, rất may không có thiệt hại về người.

Trước đó, tại TP.HCM cũng xảy ra cháy bãi tạm giữ xe vi phạm pháp luật tại Đội CSGT khu vực 3 TP Thủ Đức.

Thông tin ban đầu, khoảng 22h10 ngày 30/3/2021, người dân sống hẻm 31 đường Thống Nhất (cạnh vách tường bãi tạm giữ xe vi phạm của Đội CSGT khu vực 3) hoảng hốt khi phát hiện ngọn bốc cháy từ những chiếc xe vi phạm đang bị tạm giữ tại đây. Phát hiện vụ việc, cán bộ CSGT trực tại đây dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. Lửa cháy làn vào các xe máy khác, bốc cháy dữ dội.

Thống kê ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người, ước tính thiệt hại tài sản là 75 xe máy. Theo thông tin từ Đội cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP Thủ Đức, đây là những xe bị tạm giữ do vi phạm, đã có quyết định tịch thu, thuộc dạng chờ bán phế liệu.