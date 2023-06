Chặt hàng cây dọc cao tốc Ninh Bình: Doanh nghiệp kêu 8 năm trồng cây lỗ 3 tỷ đồng

(VTC News) -

Việc chặt hạ hai hàng cây keo tai tượng dọc cao tốc Cầu Giẽ Ninh - Ninh Bình (dài 50 km) đang gây nhiều ý kiến trái chiều.

Theo tìm hiểu, hàng cây này thuộc sở hửu của Công ty TNHH D&G Việt Nam. Năm 2015, Công ty cổ phần Vận hành và Bảo trì đường cao tốc Việt Nam (VEC O&M) ký Hợp đồng Công ty TNHH D&G Việt Nam về việc hợp tác, đầu tư và phát triển hành lang trống hai bên tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Hàng cây xanh trồng hai bên đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình bị chặt hạ khiến nhiều người tiếc nuối.

Ngày 27/6, trả lời PV VTC News, ông Đỗ Chu Đạt, Giám đốc Công ty TNHH D&G Việt Nam cho biết, việc đốn hạ những cây xanh này là hoàn toàn bình thường theo mục đích khai thác.

“Đốn hạ cây là bình thường. Công ty ký hợp đồng, cây đến thời kỳ khai thác theo kế hoạch kinh doanh thì chúng tôi khai thác. Khai thác xong, chúng tôi lại trồng lại cây mới thay thế”, ông Đạt nhấn mạnh.

Theo ông Đạt, thời điểm hiện lại, lượng cây khai thác chỉ đạt gần 50% so với số lượng cây được trồng ban đầu. Năm 2015, công ty bỏ ra chi phí hơn 6 tỷ đồng để trồng 23 vạn cây keo tai tượng. Tuy nhiên, sau đó cây bị chết và bị chặt trộm chỉ còn khoảng 10 vạn cây. Như vậy, công ty không có lãi mà dự tính lỗ khoảng 3 tỷ đồng.

“Trong quá trình trồng, nhiều cây bị ngả ra đường nên công ty chúng tôi phải chặt đi để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, khoảng 4 năm trước, bên Công ty cổ phần Vận hành và Bảo trì đường cao tốc Việt Nam (VEC O&M) đã chặt mất của chúng tôi khoảng 10 km cây hai bên đường. Vừa rồi, chúng tôi tiếp tục bị mất thêm 7 km nữa. Chúng tôi đều có hình ảnh cụ thể, đã gửi cơ quan chức năng điều tra. Họ tự ý chặt hạ cây của tôi mà không hề có một thông báo nào”, ông Đạt thông tin.

Trong khi đó, trả lời VTC News về vấn đề trên, lãnh đạo VEC O&M lý giải: “Theo hợp đồng, chúng tôi yêu cầu doanh nghiệp trồng cây ở khu vực chân taluy, tuy nhiên trong quá trình trồng họ lại trồng tận lên mái taluy. Trong quá trình vận hành, bên VEC phát hiện ra nên đã chặt bỏ vì ảnh hưởng đến tầm nhìn và nhiều yếu tố khác. Lúc đó, phía doanh nghiệp có phản ứng, tuy nhiên sau khi làm việc với cơ quan chức năng họ đã thống nhất việc làm của chúng tôi là đúng. Thật ra đây là trách nhiệm giữa hai bên khi ký kết hợp đồng, bên nào sai phải chịu, doanh nghiệp thiệt hại nên cứ ý kiến thôi”.

Hàng cây có nhiều chức năng như che nắng, tạo cảnh quan xanh mát và chống ồn cho các khu dân cư 2 bên đường.

Trước đó, trả lời báo chí, đại diện Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, việc chặt hạ cây keo dọc hai bên đường cao tốc là bắt buộc nhằm khắc phục tồn tại theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Đồng thời, theo kế hoạch năm 2024, VEC sẽ thực hiện đầu tư mở rộng cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đoạn từ nút giao Đại Xuyên đến Liêm Tuyền từ 4 làn xe lên 6 làn xe. Do đó, việc chặt hạ cây xanh dọc đường cao tốc là cần thiết để chuẩn bị mặt bằng thi công giai đoạn 2 của Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Để thực hiện chặt hạ cây keo dọc đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, ngày 28/4, Công ty TNHH D&G Việt Nam đã có văn bản cam kết gửi VEC O&M và Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 - Cục Cảnh sát giao thông (C08).

Trong đó, nhấn mạnh: cam kết đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong quá trình cắt tỉa cây keo tại mái taluy; không để cây đổ ra đường xe chạy, làn dừng khẩn cấp, đường gom dân sinh, tôn hộ lan, hàng rào B40 trên tuyến; sẽ xử lý triệt để phần gốc, rễ cây nằm trong mái taluy đảm bảo không ảnh hưởng tới kết cấu hạ tầng giao đường cao tốc và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra mất an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, hư hỏng tài sản đường cao tốc.

Trước việc hàng cây trên cao tốc bị chặt hạ, nhiều tài xế bày tỏ tiếc nuối, cho rằng hàng cây này có nhiều chức năng như che nắng, tạo cảnh quan xanh mát và chống ồn cho các khu dân cư 2 bên đường.

Thành Lâm