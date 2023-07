Chân dung Phó Giám đốc Công an các tỉnh được điều động, bổ nhiệm trong tháng 6

(VTC News) -

Đại tá Trần Văn Cung giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang

Chiều 23/6, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ thông báo và công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Đại tá Trần Văn Cung - Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang được Bộ Công an điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Thiếu tướng Bùi Văn Quyền - Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) trao quyết định cho Đại tá Trần Văn Cung - tân Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Đại tá Trần Văn Cung SN 1970, quê huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.

Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Đại tá Trần Văn Cung giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang; Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Kiên Giang.

Đại tá Bùi Bé Năm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp

Chiều 27/6, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động Đại tá Bùi Bé Năm - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.

Đại tá Bùi Bé Năm - tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.

Đại tá Bùi Bé Năm SN 1966, quê huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Đại tá Bùi Bé Năm có nhiều năm gắn bó với lĩnh vực điều tra, truy bắt tội phạm hình sự ở địa bàn biên giới Việt Nam - Campuchia.

Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, Đại tá Bùi Bé Năm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang; Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường làm Phó giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang

Ngày 28/6, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ thông báo và công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Đại tá Nguyễn Nhật Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, được Bộ Công an điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang.

Ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường SN 1974, quê xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, Đại tá Nguyễn Nhật Trường giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang; Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện nghiệp vụ, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và chức vụ, Trưởng công an huyện Chợ Mới, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh An Giang.

Thượng tá Phan Văn Triều giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh

Ngày 26/6, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Đại tá Lý Hồng Sinh - Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh Tây Ninh trao quyết định của Bộ trưởng Công an, bổ nhiệm Thượng tá Phan Văn Triều - Trưởng công an TP Tây Ninh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Ông Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh (bên phải) và ông Võ Văn Sớm - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh chúc mừng Thượng tá Phan Văn Triều.

Thượng tá Thượng tá Phan Văn Triều SN 1974, quê thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, Thượng tá Phan Văn Triều từng đảm nhiệm các chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh, Trưởng công an TP Tây Ninh.

Đại tá Phùng Xuân Tiến làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa

Chiều 16/6, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Bộ Công an, Đại tá Phùng Xuân Tiến - Trưởng phòng Phòng hướng dẫn cảnh sát khu vực, Cảnh sát trật tự, phản ứng nhanh, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (Bộ Công an), được điều động đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Đại tá Phùng Xuân Tiến - tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, Đại tá Phùng Xuân Tiến có 26 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân.

Ông từng công tác tại Công an tỉnh Nam Định, sau đó là Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (Bộ Công an) giữ nhiều vị trí quan trọng tại đơn vị này.

Thượng tá Lê Hồng Giang giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn

Chiều 15/6, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ trưởng Công an quyết định bổ nhiệm Thượng tá Lê Hồng Giang - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Kạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn.

Thượng tá Lê Hồng Giang - tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn.

Thượng tá Lê Hồng Giang có 25 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, trải qua nhiều vị trí, đơn vị cơ sở khác nhau.

Trong quá trình công tác, Thượng tá Lê Hồng Giang đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, tận tụy, trách nhiệm với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Anh Văn