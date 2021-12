Chậm cấp sổ đỏ cho hàng nghìn khách hàng: Bách Đạt An 'bất tuân' lệnh triệu tập?

(VTC News) -

Mới đây, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Quảng Nam có buổi triệu tập làm việc giữa các bên liên quan đến vụ tranh chấp hợp đồng môi giới giữa Công ty CP Bách Đạt An (chủ đầu tư) và Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam (nhà môi giới). Đây là vụ tranh chấp bất động sản được coi là lớn bậc nhất miền Trung với khoảng 1.100 lô đất nền đã được bán ra, thu về khoảng 700 tỷ đồng.

Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Quảng Nam triệu tập làm việc nhưng Công ty CP Bách Đạt An vắng mặt.

Trước đó, 3 dự án tại thị xã Điện Bàn gồm: Khu đô thị số 7B mở rộng, khu đô thị Bách Đạt 1 và khu đô thị Hera Complex Riverside xảy ra tranh chấp giữa Công ty CP Bách Đạt An và Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam. Sau nhiều lần xét xử từ sơ thẩm đến phúc thẩm, TAND các cấp đều bác đơn khởi kiện của Công ty CP Bách Đạt An, buộc doanh nghiệp này tiếp tục thực hiện hợp đồng, nhanh chóng triển khai các dự án, bàn giao đất và sổ đỏ cho người dân. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng mua đất tại dự án.

Chủ đầu tư "bất tuân" triệu tập của Cục Thi hành án

Buổi làm việc dưới sự chủ trì của lãnh đạo Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Quảng Nam và sự tham dự của ông Trương Quang Hào – Tổng giám đốc Công ty CP Hoàng Nhất Nam cùng đại diện cho hàng trăm khách hàng liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, tại phiên triệu tập làm việc, Công ty CP Bách Đạt An vắng mặt với lý do ông Trịnh Đình Hải (người đại diện cho Bách Đạt An) có việc gia đình nên không tham dự.

Công ty CP Bách Đạt An cho biết sẽ báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy, Công an tỉnh Quảng Nam nếu tiếp tục bị mời họp.

Trong văn bản phản hồi UBND tỉnh Quảng Nam và Cục Thi hành án Dân sự Quảng Nam, Công ty CP Bách Đạt An trình bày, sau khi có giá trị thuê đất của 3 dự án, Bách Đạt An nộp thuế đất đầy đủ, tính toán lại và thông báo cho Hoàng Nhất Nam đơn giá ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất để Hoàng Nhất Nam thực hiện.

Vì vậy, chủ đầu tư đang quyết liệt thực hiện theo đúng thỏa thuận và chỉ khi 3 dự án nêu trên của 3 hợp đồng được phê duyệt giá đất thì công ty sẽ có thông báo về đơn giá mới, thực hiện theo 3 hợp đồng. Lúc đó hai bên sẽ thỏa thuận theo đơn giá mới cho hợp đồng, căn cứ vào đó Hoàng Nhất Nam thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và sẽ được nhận sổ đỏ theo đúng quy định của pháp luật...

“Vì thế, trong thời gian này, chủ đầu tư chỉ tập trung thực hiện dự án, nên mỗi bên tự tiếp tục thực hiện các trách nhiệm của mình và chúng tôi sẽ không tổ chức hội họp để thay đổi hợp đồng hay thay đổi thỏa thuận đã ký và được tòa tuyên. Bách Đạt An sẽ không tham dự họp hành, đàm phán gì với Hoàng Nhất Nam khi 3 dự án chưa có đơn giá đất”, trích nội dung văn bản.

Đáng chú ý, trong văn bản phản hồi thông tin, Công ty CP Bách Đạt An cho biết sẽ báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy, Công an tỉnh Quảng Nam và nhiều đơn vị hữu quan Trung ương nếu Cục Thi hành án Dân sự Quảng Nam còn tiếp tục mời họp với Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam.

Cấp sổ đỏ cho khách hàng theo từng phần của dự án

Đó là ý kiến đề xuất của Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam với chính quyền tỉnh Quảng Nam tại buổi làm việc với Cục Thi hành án Dân sự Quảng Nam.

Theo đó, đại diện nhà môi giới đề xuất tỉnh Quảng Nam hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện hồ sơ để được giao đất và cấp giấy phép xây dựng đối với phần đất đã thực hiện xong công tác giải tỏa đền bù. Từ đó, chủ đầu tư nhanh chóng cấp sổ đỏ cho người dân theo từng phần của dự án đã đủ điều kiện pháp lý và hạ tầng kỹ thuật, không đợi giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án.

Hera Complex Riverside - một trong số 3 dự án xảy ra tranh chấp bất động sản.

"Trên thực tế, tính đến thời điểm hiện tại, việc triển khai dự án, Bách Đạt An đã không thực hiện đúng theo hợp đồng, không đúng như những gì đã cam kết, chây ì nên cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý để đảm bảo quyền lợi của khách hàng vì họ đã chờ đợi mòn mỏi suốt thời gian qua. Nhiều trường hợp lâm vào cảnh bi đát khi mua phải đất", ông Trương Quang Hào – Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam nói.

Ngoài ra, Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam đề nghị cơ quan thi hành án dân sự quyết liệt hơn nữa trong việc giải quyết việc thi hành án đối với các bản án 3 dự án nêu trên.

Theo vị đại diện của nhà môi giới, cần có biện pháp, chế tài yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng nội dung các bản án, nhanh chóng hoàn thiện thủ tục pháp lý và hạ tầng kỹ thuật của 3 dự án để cấp sổ đỏ cho người dân, đặc biệt là thi hành án đối với phần diện tích đất dự án Bách Đạt 1 đã được UBND tỉnh Quảng Nam giao đất.

Đối với chủ đầu tư là Công ty CP Bách Đạt An, Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam đề nghị cần nhanh chóng triển khai thực hiện thủ tục pháp lý và hạ tầng kỹ thuật của 3 dự án theo đúng tiến độ đã cam kết với UBND thị xã Điện Bàn và văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Quảng Nam. Giải quyết dứt điểm vấn đề còn tồn đọng, vướng mắc trong công tác giải tỏa đền bù đối với phần diện tích đất còn hiện trạng, chưa thực hiện bồi thường để nhanh chóng triển khai thủ tục pháp lý còn lại đúng tiến độ cam kết.