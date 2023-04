Carnaval Hạ Long tổ chức dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 có gì đặc biệt?

(VTC News) -

Ngày 8/4, UBND TP Hạ Long (Quảng Ninh) họp bàn về công tác tổ chức các hoạt động của Tuần du lịch Hạ Long; trao đổi, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn và thống nhất các giải pháp phát triển du lịch năm 2023.

Carnaval Hạ Long được tổ chức vào dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5. (Ảnh minh họa).

Tuần du lịch Hạ Long được tổ chức từ 29/4-3/5. Trong đó, nổi bật là chương trình Carnaval Hạ Long 2023 với chủ đề “Vũ điệu Hạ Long - Hòa nhịp năm châu” được tổ chức từ 20h ngày 1/5, tại đường Võ Nguyên Giáp, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long.

Carnaval Hạ Long 2023 gồm 4 phần: khai hội, chương trình nghệ thuật sân khấu, vũ hội đường phố, bắn pháo hoa tầm thấp.

Chương trình năm nay sử dụng công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại; kết hợp nhiều hiệu ứng kỹ xảo; không gian, bố cục sân khấu được chuyển động theo từng tiết mục, hình led di động; vũ hội đường phố được thể hiện thông qua các màn múa, điệu nhảy đại diện các dân tộc tỉnh Quảng Ninh, các tỉnh thành trong cả nước và các nước trên thế giới.

Cùng với chương trình Carnaval, TP Hạ Long cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch tại Bảo tàng Quảng Ninh, Quảng trường 30/10, điểm du lịch mới...

Đến thời điểm hiện tại, UBND TP Hạ Long đã ban hành kế hoạch, xây dựng, phê duyệt nội dung kịch bản và khẩn trương tổ chức triển khai luyện tập, đảm bảo đúng tiến độ đề ra đối với các sự kiện, hoạt động trên địa bàn dịp lễ 30/4 - 1/5.

Công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, chỉnh trang đô thị, quản lý môi trường kinh doanh du lịch đang được thành phố và các sở, ban, ngành tích cực triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, UBND TP Hạ Long cũng đưa ra các giải pháp phát triển du lịch thành phố năm 2023. Theo đó, thành phố Hạ Long sẽ tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch mới như: Tuyến phố đi bộ Bạch Đằng; di tích Trung tâm điện chính Bưu điện Quảng Ninh; núi Bài Thơ; hồ Hải Thịnh; dịch vụ ăn uống trên tàu du lịch tại bến thuỷ nội địa; hoạt động thể thao; vui chơi giải trí thuyền buồm trên vịnh; dịch vụ nghe nhạc trên vịnh Hạ Long; khu trưng bày giới thiệu giá trị địa chất - địa mạo, đa dạng sinh học và điểm check-in vịnh Hạ Long…

Thời gian tới, thành phố cũng sẽ tập trung nghiên cứu mở rộng không gian phát triển du lịch sang khu vực phía Đông và phía Bắc của thành phố; trùng tu, tôn tạo, khai thác, phát huy một số công trình di tích, văn hoá; kêu gọi doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư, quản lý, khai thác công trình Khu bảo tồn văn hóa người Dao Thanh Y; triển khai phương án phát triển du lịch văn hoá, trải nghiệm cộng đồng; đẩy mạnh kêu gọi đầu tư phát triển các loại hình du lịch canh nông, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm cộng đồng.

Cùng với đó, thành phố tập trung đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch; tăng cường kiểm tra môi trường kinh doanh du lịch trên địa bàn; xử lý nghiêm, cương quyết các tổ chức, cá nhân vi phạm, nhất là việc niêm yết giá, chèn ép khách, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm...

Các sự kiện trong tuần lễ du lịch Hạ Long 2023.

Minh Khang