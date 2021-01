Cặp vợ chồng chở thuốc lá lậu 'thông chốt', tông xe CSGT trên cao tốc

(VTC News) -

Ngày 24/1, Công an TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Cảnh sát kinh tế, CSGT Công an tỉnh và Công an huyện Châu Thành bắt quả tang vợ chồng Đặng Văn Đạt (37 tuổi) và Trần Thị Ngọc Bê (34 tuổi, ngụ TP Rạch Giá) vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu.

Đạt và Bê cùng tang vật.

Tối 23/1, vợ chồng Đạt và Bê cùng 3 người khác đi trên 2 xe ô tô (loại 7 chỗ, đã gỡ bỏ các hàng ghế sau) đến khu vực giáp biên giới thuộc tỉnh Long An để mua thuốc lá lậu.

Sau đó, nhóm người này gắn biển số xe giả vào 2 ô tô trên rồi cùng nhau chạy về TP Rạch Giá và liên tục thay đổi biến số xe giả trên đường đi nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Khi đến tuyến đường cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, phát hiện có công an truy bắt, Đạt chạy xe tốc độ cao, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, vượt qua 2 trạm kiểm soát của CSGT.

3 người đi trên xe ô tô còn lại cũng chạy theo sau làm nhiệm vụ cản đường lực lượng truy bắt để xe của Đạt chạy thoát. Tuy nhiên, đến trạm thứ 3 ở điểm cuối đường cao tốc (thuộc huyện Châu Thành) thấy có lực lượng công an chốt chặn, do không làm chủ được tốc độ, Đạt đâm xe vào xe của lực lượng CSGT Công an tỉnh Kiên Giang gây hư hỏng nặng.

Xe của vợ chồng Đạt tiếp tục lao vào hành lang bảo vệ đường làm Đạt bị thương ở đầu thì mới dừng lại. Tuy nhiên, căp vợ chồng này vẫn ngoan cố mở cửa xe rồi nhảy xuống mương nước nhằm lội qua ruộng lúa để thoát thân nhưng bị lực lượng trinh sát khống chế bắt giữ.

Chiếc xe tông vào hành lang bảo vệ đường.

Tang vật tạm giữ trên ô tô của Đạt và Bê gồm 14.000 gói thuốc lá điếu nhập lậu, tổng trị giá hơn 200 triệu đồng, nhiều biển số xe giả của các tỉnh Long An, Hậu Giang, Đồng Tháp, TP.HCM, cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

3 người đi ô tô còn lại cũng bị bắt giữ.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.