Cấp sai gần 4.000m2 đất, 7 lãnh đạo và cán bộ ở TP Huế bị truy tố

(VTC News) -

Ngày 25/12, thông tin PV VTC News có được, Viện KSND tỉnh Thừa Thiên - Huế hoàn tất cáo trạng và TAND tỉnh này chuẩn bị đưa ra xét xử vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với các bị cáo là lãnh đạo các đơn vị, chính quyền địa phương.

Các bị cáo gồm: Hồ Trí Quý (SN 1979 ngụ phường Vỹ Dạ, TP Huế; Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Huế); Hoàng Khánh Huy (ngụ phường Thuận Lộc, TP Huế; Phó Phòng Kinh tế TP Huế, nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Huế); Nguyễn Văn Hòa (SN 1970 ngụ phường Thủy Xuân, TP Huế; Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân); Dương Văn Quỳnh (SN 1984 ngụ phường An Tây, TP Huế; cán bộ địa chính phường Thủy Xuân); Nguyễn Lê Mạnh Hiền (SN 1983 ngụ phường Thủy Xuân; chuyên viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Huế); Hà Xuân Dẫn (SN 1964 ngụ phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà; Tổ trưởng tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Huế và Hoàng Thiện Tín (SN 1987 ngụ phường Hương An, thị xã Hương Trà; chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Huế).

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với những người liên quan vụ án. (Ảnh: CACC).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 29/1/2016, UBND TP Huế cấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Nguyễn Thị Cẩn (SN 1934 ngụ thôn Hưng Thành, xã Hương Lâm, huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng) tại 2 thửa đất 51 và 52 (tờ bản đồ 12 tại tổ 19, Khu vực 5, phường Thủy Xuân, TP Huế), diện tích lần lượt 2.259,1m2 và 1.613,3m2; loại đất ở tại đô thị, không thu tiền sử dụng đất.

Nhiều người dân phát hiện có sai phạm trong việc cấp sổ đỏ cho bà Cẩn nên viết đơn tố cáo gửi chính quyền, cơ quan chức năng. Ngày 8/8/2018, Thanh tra TP Huế có công văn, kết luận hành vi sai phạm của các cán bộ tham mưu cấp sổ đỏ cho bà Cẩn. Đến ngày 28/8/2019, Thanh tra TP Huế chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an TP Huế và đến ngày 21/3 cùng năm, Công an TP Huế chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế để điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 26/11/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khởi tố vụ án. Trong các ngày 2/11/2020, 4/11/2020 và 26/2/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khởi tố bị can với 7 người nêu trên.

Theo cơ quan công an, thực tế bà Cẩn không có nhà ở; không sử dụng đất trên thửa 51 và 52; không nộp thuế, không kê khai đăng ký qua các lần đo đạc; không có hộ khẩu và không làm ăn sinh sống tại địa phương từ năm 1968 đến ngày được cấp sổ nên bà Cẩn không phải là người đang sử dụng ổn định 2 thửa đất trên. Việc cấp sổ đỏ, sổ hồng cho bà Cẩn là không đủ điều kiện và không đúng đối tượng.

Tuy nhiên khi tiếp nhận hồ sơ, 7 bị can không xác minh, thẩm định độ chính xác, tính pháp lý; chưa làm hết trách nhiệm mà duyệt hồ sơ và trình (trực tiếp là Hồ Trí Quý) lên UBND TP Huế ký cấp sổ cho bà Cẩn.

Trong đó, có 1.068,3m2 nằm trong thửa đất 51, trước đây là của đình làng Dương Xuân Hạ giao lại cho UBND phường Thủy Xuân quản lý. Phần đất này đang tranh chấp chưa được giải quyết, các hộ giáp ranh chưa ký vào bản mô tả ranh giới đất nên không đủ điều kiện cấp sổ đỏ cho bà Cẩn. Hành vi của các bị can gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước về tiền sử dụng đất phải nộp gần 4 tỷ đồng.

Sau khi được cấp sổ, bà Cẩn cho, tặng cho ông Lê Cảnh Tuyến (con trai) – Lê Thị Quỳ (vợ ông Tuyến). Ông Tuyến tách thửa số 51 thành nhiều thửa để chuyển nhượng cho ông Phan Văn Lộc 964m2 và chuyển nhượng cho bà Đoàn Thị Thanh Tuyền 425m2. Bà Tuyền sau đó chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Mến, Nguyễn Thị Trúc.

Cơ quan công an đề nghị tạm ngừng việc công chứng, xác nhận, chuyển nhượng đối với những thửa đất trên của bà Trúc, ông Lộc, bà Mến, ông Tuyến; yêu cầu các bị can bồi thường, khắc phục thiệt hại gần 4 tỷ đồng cho nhà nước.