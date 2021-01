Khởi tố cán bộ Chi cục thi hành án nhận tiền 'chạy án'

(VTC News) -

Ngày 19/1, Công an huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam một chấp hành viên thuộc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đạ Tẻh nhận tiền chạy án.

Cán bộ này là Hoàng Văn Thuấn (41 tuổi, trú tại tổ dân phố 15, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, Lâm Đồng).

Trước đó, Thuấn gặp người nhà một bị can đang bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đạ Tẻh khởi tố, bắt giam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, gợi ý chung chi chạy giảm án. Thuấn hứa sẽ lo giúp để bị can được hưởng mức án từ 12 đến 18 tháng tù nếu đưa Thuấn số tiền từ 60 - 70 triệu đồng.

Ngày 30/12/2020, trong lúc Thuấn đang nhận số tiền 29 triệu đồng tại một quán cà phê ở tổ dân phố 4, thị trấn Đạ Tẻh thì bị công an bắt quả tang.

Hiện, Công an huyện Đạ Tẻh đang tiếp tục điều tra, làm rõ.