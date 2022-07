Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình vận hành thu phí không dừng ETC

Bắt đầu từ sáng nay (20/7), tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình chính thức đưa vào vận hành, khai thác hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC), vượt tiến độ 10 ngày so với cam kết với Chính phủ và hợp đồng được ký kết giữa Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Công ty Cổ phần Tasco (Tasco).

Trong những ngày đầu vận hành, các phương tiện lưu thông qua làn ETC thuận lợi, nhanh chóng trên cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình.

Theo đó, Tasco và Công ty thành viên VETC (nhà cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng) đưa vào vận hành 13 làn ETC mới, nâng tổng số lên 28 làn ETC, tại 3 trạm thu phí Vực Vòng, Liêm Tuyền và Cao Bồ của tuyến cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình. Hệ thống ETC trong dự án áp dụng công nghệ RFID được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận và phổ biến ở các nước tiên tiến trên thế giới.

Trong những ngày đầu vận hành, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình ghi nhận những kết quả rất tích cực. Các phương tiện lưu thông qua làn ETC thuận lợi, nhanh chóng, thời gian qua trạmtrung bình từ 6-12giây/lượt/làn ETC.

“Việc đưa hệ thống thu phí ETC cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình vào khai thác có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với giao thông cửa ngõ phía Nam Thủ đô Hà Nội trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, tiện ích cho phương tiện lưu thông,đồng bộ hạ tầng giao thông cả nước”, lãnh đạo Tasco nhấn mạnh.

Hỗ trợ dán thẻ VETC cho khách.

Sau tuyến cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình, Tasco và VETC tiếp tục triển khai lắp đặt để đưa hệ thống ETC của các tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vào ngày 26/7; Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi vào ngày 28/7 đáp ứng cam kết với chủ đầu tư.

Tính đến trước ngày 20/7/2022, cả nước đã thực hiện lắp đặt tổng số 588 làn ETC trong thời gian 7 năm kể từ năm 2015. Trong khi đó, dự án ETC 4 tuyến cao tốc của VEC có quy mô lắp đặt 132 làn ETC, trên 28 trạm thu phí, trải dài 490km của 4 tuyến cao tốc, khắp 3 miền Bắc Trung Nam.

Đặc biệt, phía Tasco thừa nhận, tiến độ dự án yêu cầu là cực kỳ thách thức về toàn bộ công tác lắp đặt, vận hành thử, hoàn thiện KPIs-chỉ số đánh giá của Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ trong 90 ngày./.

Ngay sau sự kiện cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình bắt đầu vận hành ETC từ ngày 20/7/2022, VETC và VEC tiếp tục triển khai lắp đặt và đưa hệ thống ETC các tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, vào sử dụng, kế hoạch tương ứng, vào các ngày 26/7/2022, 28/7/2022 và 28/7/2022. Nhằm hỗ trợ khách hàng, chủ phương tiện, người tham gia giao thông thông tin về chủ trương chính sách của nhà nước, tiện ích và văn minh của thu phí tự động ETC cũng như gia tăng giá trị cho khách hàng, VEC và VETC tổ chức chương trình “Ngày hội dán thẻ ETC” trên các tuyến, địa phương mà cao tốc đi qua. Chương trình hoàn toàn miễn phí với nhiều hình thức đa dạng, các gói ưu đãi thiết thực. Đối với các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến, sẽ thực hiện trực tiếp trên các tuyến cao tốc tại các địa điểm sau: Trạm Vực Vòng, Liêm Tuyền, Cao Bồ thuộc tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Trạm Long Phước, QL51, Dầu Giây thuộc cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Trạm IC4, IC7, IC9, Km6, Km237 thuộc cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Trạm Túy Loan, Phong Thử, Chu Lai, Quảng Ngãi thuộc cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.