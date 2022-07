4 cách dán thẻ thu phí không dừng ETC miễn phí

(VTC News) -

Đại diện Công ty TNHH Thu phí tự động VETC cho biết, hiện công ty này đang triển khai hỗ trợ khách hàng dán thẻ ở mọi nơi, từ các đại lý, trung tâm đăng kiểm, các trạm thu phí trên toàn quốc đến tận nhà của mỗi khách hàng.

Theo đó, tài xế có thể dán thẻ ETC miễn phí cho phương tiện của mình theo 4 hình thức như sau:

Dán thẻ thu phí tự động tại các trạm thu phí. VETC bổ sung đội ngũ dán thẻ ở mỗi BOT giúp khách hàng có thể tiện đường di chuyển, tranh thủ dán trước khi đi qua trạm nếu có nhu cầu.

Dán thẻ thu phí tự động tại các đại lý. Với hệ thống 73 cơ sở trải dài khắp các tỉnh thành phố, VETC giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy cơ sở gần và thuận tiện với mình nhất.

Dán thẻ tại các trung tâm đăng kiểm được phân bố ở các tỉnh, thành trên toàn quốc, với 31 địa điểm ở miền Bắc, 20 địa điểm tại miền Trung và 20 địa chỉ ở miền Nam.

Ngoài 3 hình thức trên, hiện tại VETC hỗ trợ khách hàng tự dán tại nhà. Đây là hình thức tiện lợi nhất bởi khách có thể ở bất cứ đâu, chỉ cần điền thông tin cá nhân tại website Dán thẻ tại nhà của VETC, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận ngay sau đó và gửi thẻ đến địa chỉ khách hàng đã cung cấp.

Tất cả hình thức dán thẻ ETC kể trên đều được miễn phí.

Điểm thu phí không dừng tại nút giao Liêm Tuyền thuộc tuyến cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình. (Ảnh: Hoàng Hưng)

Việc dán thẻ ETC sẽ giúp các tài xế tiết kiệm thời gian, giảm ùn tắc do không cần dừng lại xếp hàng chờ mua vé; giảm ô nhiễm môi trường nhờ tiết kiệm giấy in, khói bụi; không cần sử dụng tiền mặt, hạn chế tiếp xúc và dịch bệnh; tiết kiệm nhiên liệu khi lưu thông trôi chảy.

Theo đánh giá, việc đi qua làn thu phí ETC sẽ nhanh hơn làn thu phí MTC truyền thống khoảng 60 lần.

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị triển khai chỉ đạo của Thủ tướng về thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử không dừng (ETC).

Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam xây dựng phương án phân luồng, tổ chức giao thông bảo đảm trật tự, an toàn, kết nối liên thông để triển khai chủ trương chỉ duy trì 1 làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều xe chạy tại các trạm thu phí. Đồng thời, triển khai thu phí ETC toàn bộ trên các tuyến cao tốc do địa phương quản lý theo chỉ đạo của Thủ tướng.

UBND các tỉnh, thành phố vận động, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu dán thẻ để sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng trước 31/7.