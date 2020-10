Cảnh sát đu dây cứu nam thanh niên say rượu nhảy cầu Chương Dương

Khoảng 18h30 ngày 12/10, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) nhận được tin báo một nam thanh niên thuê xe ôm đi lên cầu Chương Dương rồi ngã xuống sông Hồng.

Lập tức, Công an quận Hoàn Kiếm có mặt tại hiện trường phối hợp cùng Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) và cấp cứu 115 triển khai các phương án cứu trợ.

Lực lượng dùng đèn pin và các thiết bị để xuống phía dưới tìm kiếm và phát hiện nạn nhân may mắn thoát chết. Lực lượng cứu hộ sau đó điều một xe chuyên dụng phòng cháy chữa cháy tới hiện trường.

Lực lượng chức năng cứu hộ thành công nam thanh niên rơi từ cầu Chương Dương xuống sông Hồng.

Do khu vực nam thanh niên gặp nạn sát bãi lau sậy um tùm nên thuyền bè không thể tiếp cận. Lực lượng cứu hộ phải dùng dây đưa người xuống tiếp cận hiện trường kéo nạn nhân lên khu vực an toàn.

Đến khoảng 21h cùng ngày, công tác cứu hộ cứu nạn mới hoàn thành. Lực lượng chức năng đưa nam thanh niên lên bờ trong tình trạng sức khoẻ bình thường, chỉ bị xây xát nhẹ.

Tại Công an phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm), danh tính nam thanh niên được xác định là Đặng Minh Tuấn (SN 1987, ở ngõ Hồ Dài, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội).

Theo cơ quan công an, anh Tuấn uống rượu say đi xe ôm qua cầu Chương Dương sang nhà người thân chơi. Khi đến nhịp cầu số 3, thanh niên say xỉn này trèo qua lan can cầu nhảy xuống sông. Do vướng vào bãi lau sậy phía dưới nên người này may mắn thoát chết.