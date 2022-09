Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở Thanh Hóa, Nghệ An

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, trong 3 giờ qua (từ 13h đến 16h ngày 24/9), khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to. Các địa phương có lượng mưa lớn như huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa): 77,6mm; huyện Do Dao (Nghệ An): 48,2mm…

Trong 6 giờ tới, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-50mm, có nơi trên 90mm.

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cảnh báo, trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, vùng trũng thấp đối với các huyện Con Cuông, Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An).

Ngoài ra các huyện Như Thanh, Như Xuân, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) và các huyện Anh Sơn, Tân Kỳ, Đô Lương, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Thanh Chương (Nghệ An) cũng cần đặc biệt chú ý theo dõi.

Dự báo đường đi của bão Noru cập nhật đến 17h ngày 24/9. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia)

Theo đánh giá của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, bão Noru là một cơn bão rất mạnh, càng vào giữa Biển Đông càng mạnh. Dự báo cấp bão mạnh nhất trên Biển Đông khoảng cấp 12-13, giật cấp 16, thậm chí còn có thể mạnh hơn.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13h ngày 25/9, vị trí tâm bão trên vùng bờ biển phía Đông đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20km và đi vào Biển Đông. Đến 13h ngày 26/9, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 30km, có xu hướng mạnh thêm. Đến 13h ngày 27/9, vị trí tâm bão cách Thừa Thiên Huế - Quảng Nam khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/giờ), giật cấp 16.

Ảnh hưởng của bão, từ khoảng chiều 25/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 4-6m; biển động rất mạnh.

Trong 72 đến 120 giờ, bão tiếp tục di chuyển nhanh chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ 20-25km/h, cường độ suy yếu dần và ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ.