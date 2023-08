Cảng Oakland, Hoa Kỳ sẽ nâng sản lượng trung chuyển hàng hóa đến Long An

(VTC News) -

Ngày 8/8, UBND tỉnh Long An làm việc với đoàn quan chức và doanh nghiệp của bang California (Hoa Kỳ) do bà Sheng Thao - Thị trưởng thành phố Oakland dẫn đầu.

Đoàn công tác của thành phố Oakland đến thăm và làm việc tại tỉnh Long An. (Ảnh: Đại Việt)

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An cho biết, tỉnh Long An rất vui mừng được đón tiếp đoàn công tác đến thăm và tìm hiểu hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Điều này thể hiện sự tin tưởng từ phía đối tác Hoa Kỳ dành cho Long An.

“Chúng tôi rất vui mừng khi Cảng quốc tế Long An và Cảng Oakland ký kết bản ghi nhớ hợp tác. Đây sẽ là một trong những tiền đề quan trọng để mở ra các cơ hội hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới”, ông Được nói.

Cảng Oakland và Cảng quốc tế Long An ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên. (Ảnh: Đại Việt)

Bà Sheng Thao, Thị trưởng thành phố Oakland đánh giá, việc Cảng quốc tế Long An và Cảng Oakland ký kết bản ghi nhớ hợp tác sẽ góp phần thúc đẩy giao thương hàng hóa giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nói chung, cũng như Long An và Oakland nói riêng.

Bà Sheng Thao chia sẻ, bà cùng các cộng sự của mình tại thành phố Oakland sẽ tạo những điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp Việt Nam đến nghiên cứu, tìm cơ hội kinh doanh tại Hoa Kỳ. Và ngược lại, bà cũng mong muốn Việt Nam tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của Oakland đến nghiên cứu, tìm cơ hội kinh doanh ở Việt Nam.

Bà hy vọng, chính quyền hai bên sẽ luôn hỗ trợ cho các doanh nghiệp kinh doanh một cách thuận lợi nhất và tuân thủ các quy định hiện hành.

Bà Sheng Thao, Thị trưởng Oakland. (Ảnh: Đại Việt)

Theo bản ghi nhớ hợp tác, Cảng quốc tế Long An và Cảng Oakland sẽ hợp tác chặt chẽ trên các lĩnh vực khai thác cảng, gồm: Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, vận hành cảng; hợp tác thúc đẩy mối quan hệ để tạo thị trường nhằm nâng cao sản lượng hàng hóa trung chuyển; hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, tăng cường kết nối giao thương giữa giữa hai nước.

Tiếp sau lễ ký kết, hai bên sẽ lên kế hoạch xúc tiến các hoạt động kinh doanh và gửi một số phái đoàn qua lại để thực hiện các cam kết đã thỏa thuận. Các dự án hỗ trợ của Cảng Oakland cho Cảng Quốc tế Long An sẽ được hai bên tiếp tục thảo luận và triển khai trong thời gian tới.

Cảng Oakland là một trong những cảng quốc tế có quy mô lớn trên thế giới. Thỏa thuận hợp tác này sẽ giúp nâng cao năng lực bốc xếp, điều hành cho Cảng quốc tế Long An.

Hiện nay, Cảng quốc tế Long An hiện là một trong những cảng lớn của Việt Nam do Đồng Tâm Group làm chủ đầu tư. Cảng có diện tích 147 ha, chính thức hợp long 7 cầu cảng ngày 24/6/2023, với chiều dài liên tục bờ cảng là 1.670 m.

Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, Cảng quốc tế Long An sẽ thực hiện các thủ tục để mở rộng quy mô lên 9 cầu cảng. Khi hoàn thành, Cảng quốc tế Long An có chiều dài liên tục cầu cảng là 2.368 m và là cảng có tổng chiều dài liên tục dài nhất Việt Nam. Cảng có thể tiếp nhận tàu tải trọng lên đến 100.000 DWT với công suất khai thác 3.000.000 TEU.

Về phía Hoa Kỳ, quốc gia này hiện đang đứng thứ 6 trong khoảng 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào tỉnh Long An với 23 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký trên 484 triệu USD (chiếm 4,6% vốn FDI vào tỉnh). Các dự án của Hoa Kỳ vào Long An chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực môi trường, sản xuất bao bì, dược phẩm, đồ chơi, may mặc, cho thuê nhà xưởng…

