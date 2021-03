Cần lập đường dây khẩn để dân cầu cứu, tố cáo nạn tiếng ồn karaoke tự phát

(VTC News) -

Mới đây, phát biểu tại hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND TP với Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn năm 2021, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, ông nhận được nhiều cuộc gọi phản ánh, cầu cứu về "vấn nạn" tiếng ồn karaoke tự phát.

"Đi làm về mỏi mệt còn bị karaoke tra tấn là không chấp nhận được", ông Phong nói tại hội nghị.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại hội nghị.

Ông Phong cũng đề cập tới trách nhiệm của các địa phương trong việc giải quyết tiếng ồn karaoke tự phát ở các khu dân cư. Ông yêu cầu các quận, huyện, phường, xã, thị trấn không được xem nhẹ việc này.

"Trách nhiệm quản lý của các địa phương các đồng chí phải thấy được là vấn đề nhức nhối như thế chứ đừng nghĩ chuyện này là bình thường. Mà tôi cũng nhận được rất nhiều cuộc điện thoại và cũng rất thiện chí. Có những bạn có lẽ còn trẻ gọi tôi bằng chú, gọi tôi cầu cứu về tiếng ồn karaoke", ông Phong nói.

Sau khi VTC News đưa tin, nhiều bạn đọc rất đồng tình với các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM về "vấn nạn" karaoke tự phát gây bức xúc suốt thời gian dài này.

Một bạn đọc ẩn danh nêu ý kiến: "Ai hát giải trí cho bản thân và gia đình cũng được nhưng phải tôn trọng những người xung quanh. Thời giờ rất nhiều người hát hò tự nhiên không kể giờ giấc và bất cứ cuộc vui nào thậm chí còn đem ra giữa đường để hát. Nhiều người họ không nghĩ tới việc nếu người nhà họ có ông bà cha mẹ bị bệnh cần được sự yên tĩnh để nghỉ ngơi và những đứa trẻ cần được ngủ sớm. Vì vậy chính quyền và địa phương cần vào cuộc để đảm bảo được cuộc sống của nhân dân".

Độc giả tên Thanh Hải góp ý với Chủ tịch Nguyễn Thành Phong về các biện pháp xử lý vấn nạn này. Theo độc giả này, để dẹp được karaoke tự phát, thành phố nên lập một đầu số khẩn giống như 113, 114 để người dân báo có karaoke tự phát. "Trung tâm chỉ việc chỉ đạo địa phương kiểm tra xử lý nếu như địa phương đó cả nể hay ngại xử lý thì phê bình Chủ tịch địa phương đó. Chứ bây giờ dân tại địa phương có báo cho công an tại địa phương thì cũng như không", bạn Thanh Hải góp ý.

Còn theo độc giả Út Quê thì việc xử lý nạn karaoke tự phát phải làm ngay, làm luôn, để đem lại sự yên ổn cho người dân. "Suốt ngày mệt mỏi, cơm áo gạo tiền, mấy em nhỏ nghỉ ngơi sau ngày học tập. Tôi rất mong công an phường, quận quan tâm triệt để đến tiếng nói người dân", độc giả Út Quê bày tỏ bức xúc.

Nhiều bạn đọc bức xúc vì tiếng ồn karaoke tự phát.

Một bạn tên Thi bày tỏ bức xúc, đề nghị công an và chính quyền địa phương phải chủ động hơn nữa trong việc dẹp vấn nạn này."Rất mong công an và chính quyền địa phương chủ động ngăn ngừa tiếng ồn karaoke, nhà mình ngay tại khu phố 7 phường An Lạc A, quận Bình Tân, từ trước Tết đến nay ngày nào cũng nghe giọng karaoke của hàng xóm, rất căng thẳng. Dân thì không muốn thưa kiện mất lòng hàng xóm. Mình nhớ cũng có quy định về tiếng ồn karaoke rồi mà sao không thấy ai bị phạt. Hôm qua mình vẫn nghe karaoke của hàng xóm lúc 11h đêm, thiết nghĩ tiếng karaoke vang vọng như vậy thì công an và chính quyền địa phương nên chủ động vào cuộc xử lý để mang lại sự tĩnh lặng cho người dân sau giờ làm việc", độc giả tên Thi bình luận.

Liên quan tới vấn nạn này, ngày 26/2, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong ký văn bản khẩn, chỉ đạo các Ủy viên UBND TP, thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các quận, huyện, TP về việc tăng cường phòng, chống vi phạm tiếng ồn.

Theo đó, về giải pháp trước mắt, ông Phong giao Giám đốc Công an TP.HCM tiếp tục chỉ đạo công an TP Thủ Đức và công an các quận, huyện giao trách nhiệm cho trưởng công an xã, phường, thị trấn trực tiếp chỉ đạo công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn kịp thời, xử lý hiệu quả các vi phạm về tiếng ồn tại địa bàn quản lý. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và định kỳ hằng năm báo cáo chuyên đề về công tác này.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về tiếng ồn và xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến tiếng ồn sâu rộng đến từng người dân và cộng đồng dân cư. Tăng cường rà soát, kiểm tra các khu vực thường xuyên có tiếng ồn bị phản ánh để kịp thời xử lý khi có tình huống phát sinh.

Về giải pháp lâu dài, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong chỉ đạo các ủy viên UBND TP, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với giám đốc các sở, ngành khẩn trương nghiên cứu, tham mưu các giải pháp xử lý tiếng ồn, như: nhóm giải pháp về xây dựng, hoàn thiện pháp luật; nhóm giải pháp về tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật và nhóm giải pháp về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động quần chúng giữ gìn trật tự, an toàn xã hội...

Các giải pháp này phải trình Chủ tịch UBND TP trước 31/3/2021. Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan được phân công chỉ đạo, định hướng các Ủy viên UBND TP thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trên.