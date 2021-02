Chủ tịch Nguyễn Thành Phong: Có bạn trẻ gọi tôi cầu cứu về tiếng ồn karaoke

(VTC News) -

Ngày 26/2, phát biểu tại hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND TP với Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn năm 2021, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, ông nhận được nhiều cuộc gọi phản ánh và cầu cứu về "vấn nạn" tiếng ồng karaoke tự phát.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong.

Theo ông Phong, tiếng ồn từ karaoke tự phát trong các khu dân cư là điều không thể chấp nhận được và trong ngày hôm qua ông đã chuyển cho Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan một số bài báo phản ánh tình trạng này, yêu cầu ông Hoan trực tiếp chủ trì để giải quyết, không để "vấn nạn" này tiếp diễn.

"Mình phải lo lắng cho cuộc sống của người dân, một ngày lao động mệt mỏi như vậy tối về còn bị tra tấn bởi tiếng ồn karoke tự phát như thế là không thể chấp nhận được", ông Phong nhấn mạnh.

Ông Phong cũng đề cập tới trách nhiệm của các địa phương trong việc giải quyết tiếng ồn karaoke tự phát ở các khu dân cư. Ông yêu cầu các quận, huyện, phường, xã, thị trấn không được xem nhẹ việc này.

"Trách nhiệm quản lý của các địa phương các đồng chí phải thấy được là vấn đề nhức nhối như thế chứ đừng nghĩ chuyện này là bình thường. Mà tôi cũng nhận được rất nhiều cuộc điện thoại và cũng rất thiện chí. Có những bạn có lẽ còn trẻ gọi tôi bằng chú, gọi tôi cầu cứu về tiếng ồn karaoke... Các đồng chí Chủ tịch UBND các quận, huyện nữa phải có trách nhiệm trong việc này, trong việc gìn giữ để góp phần nâng cao cuộc sống của người dân trên địa bàn TP này chứ", ông Phong yêu cầu.

Trước đó, tại hội nghị ông Phan Đình An, Chủ tịch UBND Phường 6, quận Gò Vấp nêu kiến nghị về việc các địa phương hiện nay đang gặp khó khăn khi xử lý vấn đề hát karaoke gây tiếng ồn.

Ông An cho rằng, TP nên đưa vào sử dụng một phần mềm đo tiếng ồn để có cơ sở xử lý vì hiện nay cơ chế xử lý đã có nhưng khó thực thi. Mặt khác, theo ông An khi yêu cầu công an xử lý, "công an lại cho rằng sau 10 giờ đêm thì mới xử lý".

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Trung Trực cho biết, ngành sẽ rà soát, phối hợp với các đơn vị khác thành lập một tổ liên ngành có công an, các sở và địa phương để đi xử phạt, lập biên bản. Bên cạnh đó, Sở sẽ tiếp tục đề xuất những giải pháp cụ thể để xử lý vấn đề này.