(VTC News) -

Từ lâu trà táo đỏ đã được biết đến là một loại đồ uống rất tốt cho sức khỏe, cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết. Dưới đây là cách pha trà táo đỏ khô bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe bạn nên biết.

Tác dụng của trà táo đỏ

Táo đỏ hay còn gọi là đại táo, táo Tàu, hồng táo, đường táo… tên khoa học là Zizyphus Jujuba Mill và thuộc họ táo – Rhamnaceae là vị thuốc nổi tiếng của y học cổ truyền được sử dụng hàng nghìn năm nay trong các bài thuốc cổ phương. Theo y học cổ truyền, vị thuốc táo đỏ vị ngọt, tính bình ấm và không có độc, được quy vào kinh tỳ, can, thận và vị, tác dụng bồi bổ cơ thể, an trung, thông cửu khiếu, bổ trung, ích khí, cường lực, dưỡng huyết, bổ can, chỉ thấu, nhuận tâm phế, giải độc… Do đó, táo đỏ được sử dụng nhiều trong các bài thuốc tỳ vị hư nhược, suy nhược cơ thể và thần kinh, kiết lỵ, hồi hộp, bồi bổ sức khỏe…

- Nếu như ngày trước, táo đỏ chỉ được sử dụng trong các bài thuốc để điều trị thì nay vị thuốc này được sử dụng để ăn trực tiếp, nấu chè hoặc làm thành các loại trà với mục đích bồi bổ nâng cao sức khỏe.

- Trà táo đỏ là thức uống chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin C, chất xơ, cùng nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Một số công dụng nổi bật của thức uống này là:

- Tăng cường khả năng miễn dịch nhờ chứa axit betulinic có đặc tính chống viêm và kháng khuẩn.

Trà táo đỏ rất tốt cho sức khỏe

- Giảm lượng đường trong máu.

- Ngăn ngừa táo bón, cải thiện sức khỏe đường ruột và cải thiện tình trạng bệnh viêm ruột (IBD).

- Phòng ngừa tác hại của các gốc tự do nhờ chứa chất chống oxy hóa flavonoid kaempferol 3-O-rutinoside.

- Giúp ngủ ngon và sâu hơn.

- Hỗ trợ giảm mỡ bụng, giúp quá trình giảm cân hiệu quả hơn.

- Tốt cho trí não và sức khỏe tinh thần nhờ có hàm lượng cao vitamin B1, B2, B3, B6.

- Có ancaloit và saponin giúp giải độc máu.

Cách pha trà táo đỏ khô bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe

Cách pha trà táo đỏ kết hợp gừng, quế, lê

Nguyên liệu: Táo 6 quả, gừng 3 lát, quế 10g, lê 20g.

Cách làm: Lấy 1 lít nước đun sôi. Thả từng miếng gừng đã thái lát vào nồi. Có thể thêm chút quế hoặc quả lê đã thái mỏng. Thả từng miếng táo đỏ vào.

Đun trong khoảng 4 giờ với lửa nhỏ. Bỏ bã, lọc lấy nước rồi đổ trà ra cốc để thưởng thức, có thể thêm mật ong hoặc đường nếu thích.

Cách pha trà táo đỏ kết hợp kỷ tử

Nguyên liệu: 2 trái táo, 5 trái kỷ tử

Cách làm: Rửa táo đỏ và kỷ tử với nước sạch. Cắt táo thành lát. Cho táo và kỷ tử vào tách. Rót khoảng 200ml nước sôi rồi đậy nắp lại. Hãm trong khoảng 10 phút rồi thưởng thức.

Cách pha trà táo đỏ kết hợp hoa cúc

Nguyên liệu: 2 trái táo, 1 muỗng canh hoa cúc khô

Cách làm: Rửa táo và hoa cúc với nước sạch. Cắt lát quả táo. Cho táo và hoa cúc vào cốc rồi rót khoảng 200ml nước sôi. Đậy 10 phút rồi mở ra thưởng thức.

Cách pha trà táo đỏ kết hợp gừng

Nguyên liệu: 2 trái táo đỏ, 5 lát gừng.

Hướng dẫn: Rửa táo đỏ và gừng với nước sạch. Cắt tá thành lát. Cho táo và gừng vào tách. Rót khoảng 200ml nước sôi vào. Đậy 10 phút rồi mở ra thưởng thức.

Trên đây là cách pha trà táo đỏ khô bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe. Bạn hãy áp dụng ngay nhé.

Vân Anh (Tổng hợp)