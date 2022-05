Cách chức phó công an phường đánh phụ nữ ở Cao Bằng

(VTC News) -

Sáng 10/5, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng ký quyết định thi hành kỷ luật cách chức Phó trưởng Công an phường Sông Bằng, TP Cao Bằng đối với Trung tá Đặng Đình Đoàn và cho thôi phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân.

"Đối với Trung úy Trịnh Việt Hoàng, cán bộ Công an phường Sông Bằng là cán bộ trẻ, còn thiếu kinh nghiệm, đến hiện trường theo sự chỉ đạo của ông Đoàn nhưng không có hành vi xô xát, đánh người. Khi sự việc xảy ra đã can ngăn ông Đoàn và sau đó chủ động báo cáo sự việc với cấp trên nên không thi hành kỷ luật, nhưng yêu cầu kiểm điểm, phê bình trước toàn đơn vị", quyết định của lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng cho hay.

Hình ảnh Phó trưởng Công an phường Sông Bằng tát phụ nữ được camera ghi lại

Trước đó, Công an thành phố Cao Bằng đã lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với ông Đặng Đình Đoàn và bác sĩ Nguyễn Văn Mạnh về hành vi "Cố ý gây tổn hại sức khỏe của người khác" và hành vi "Xúi giục, kích động người khác gây tổn hại sức khỏe người khác" theo điều 7, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo báo cáo của Công an TP Cao Bằng, vào khoảng 22h30 ngày 28/4, Trung tá Đặng Đình Đoàn (Phó trưởng Công an phường Sông Bằng) đang trực tại Công an phường Sông Bằng thì nhận được tin báo qua điện thoại của ông Nguyễn Văn Mạnh, bác sĩ Bệnh viện 103 Cao Bằng (tại tổ 11 phường Sông Bằng) về việc bị một người đàn ông tên N. làm việc tại quán cắt tóc My Hair Salon gọi điện thoại, nhắn tin lăng mạ, đe dọa. Do đó, ông Mạnh nhờ công an phường giúp đỡ.

Do sẵn có mối quan hệ quen biết với ông Mạnh nên Trung tá Đặng Đình Đoàn chỉ đạo một cán bộ công an phường cùng đi xe riêng đến Bệnh viện 103 Cao Bằng đón ông Mạnh đến quán cắt tóc để giải quyết vụ việc.

Trên đường đi, ông Đoàn gọi điện cho Công an phường Đề Thám cử lực lượng đến phối hợp.

Khi đến quán cắt tóc kể trên thì có 6 người gồm 4 nam và 2 nữ đang đứng ở sân, ông Đoàn yêu cầu anh N. về Công an phường Đề Thám để giải quyết.

Anh N. không đồng ý nên xảy ra cãi vã, xô xát. Do bức xúc trước thái độ và lời nói xúc phạm của một số người trong nhóm nên ông Đoàn đã thiếu kiềm chế và có hành vi tát vào đầu chị Triệu Mùi K. và anh Phùng Đức N..

Ngay sau đó, tổ công tác của Công an phường Đề Thám đã kịp đến can ngăn và lập biên bản vụ việc.

Sáng 29/4, Công an phường Đề Thám mời cả hai bên lên trụ sở để làm việc, hai bên đã thống nhất hòa giải và những người bị đánh cũng không có kiến nghị xử lý gì.

Sau khi nghe báo cáo vụ việc, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đánh giá: "Trong quá trình xử lý vụ việc, ông Đoàn đã có một số vi phạm về quy trình công tác, quy tắc ứng xử của lực lượng công an, thiếu kiềm chế và có hành vi xâm hại đến sức khỏe người khác, mặc dù không gây thương tích, không có đơn thư tố cáo nhưng đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của lực lượng công an và cần phải được xử lý nghiêm".