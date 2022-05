Phó công an phường đánh phụ nữ: Chủ tịch tỉnh Cao Bằng chỉ đạo xử nghiêm

(VTC News) -

Chiều 4/5, trả lời PV VTC News, ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, tỉnh đã có chỉ đạo yêu cầu xử lý đúng theo quy định đối với Phó trưởng Công an phường Sông Bằng (TP Cao Bằng) do có hành vi đánh phụ nữ.

"Sự việc tôi mới chỉ được nghe báo cáo chứ chưa nhận được văn bản của công an tỉnh. Tôi đã yêu cầu công an tỉnh xử lý nghiêm theo đúng quy định. Trước đó, Phó trưởng Công an phường Sông Bằng đã bị tạm đình chỉ để xác minh", Chủ tịch tỉnh Cao Bằng cho hay.

Theo ông Ánh, sau khi xác minh xong, Công an tỉnh Cao Bằng sẽ có báo cáo gửi Bộ Công an về vụ việc.

Chiều 4/5, lãnh đạo Công an TP Cao Bằng biết, các đơn vị liên quan đang họp về vụ việc trên. Vị này khẳng định, hành vi của Phó trưởng Công an phường Sông Bằng sai đến đâu sẽ xử lý đến đó, việc xử lý sẽ không bị ảnh hưởng bởi quyết định hòa giải của phía bị hại.

Hình ảnh Phó trưởng Công an phường Sông Bằng hành hung phụ nữ được camera an ninh ghi lại.

Trước đó, tối 28/4, Phó trưởng Công an phường Sông Bằng (TP Cao Bằng) cùng hai người khác đến tiệm cắt tóc của anh M.K. (phường Đề Thám, TP Cao Bằng). Tại đây, vị Phó trưởng Công an phường yêu cầu một cán bộ công an phường bắt giữ nam thanh niên trẻ ở quán cắt tóc lên xe ô tô nhưng bị những người có mặt ngăn cản. Trong lúc xô xát, Phó trưởng Công an phường Sông Bằng đánh, tát 2 cái vào mặt cô gái tên Đ.K..

Mặc dù người có mặt nói "nhà có camera" nhưng người này vẫn rất hung hăng. Vụ việc chỉ được dừng lại khi công an phường sở tại có mặt để giải quyết, vị Phó trưởng Công an phường và 2 người đi cùng mới chịu rời đi.

Theo Công an phường Đề Thám, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa một vị bác sĩ tên Nam với cô gái tên Đ.K..

Thông tin với PV VTC News, anh M.K cho biết, bác sĩ tên Nam đang làm việc tại Phòng khám đa khoa Hữu Nghị 103 (phường Sông Bằng, TP Cao Bằng). Tuy nhiên, khi PV liên hệ, đại diện phòng khám từ chối trả lời và hẹn "xin ý kiến lãnh đạo rồi thông tin sau".

Liên quan vụ việc, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Cao Bằng cho hay, qua rà soát ban đầu, tại các bệnh viện công lập trên địa bàn không có bác sĩ nào tên Nam liên quan vụ công an phường đánh phụ nữ.