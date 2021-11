Cách chức Phó Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long

(VTC News) -

Ngày 16/11, ông Trần Văn Hên, Giám đốc Sở Nội vụ Vĩnh Long xác nhận, ông Lê Phước Thiện, Phó Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh vừa bị Ủy ban kiểm tra Tỉnh uỷ khai trừ khỏi Đảng.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cũng ký quyết định cách chức Phó Ban Quản lý khu công nghiệp với ông Lê Phước Thiện.

“Ông Thiện bị kỷ luật do có vi phạm nghiêm trọng trong công tác, dẫn đến vụ sập tường khiến 7 người chết, 1 người bị thương", ông Hên nói.

Hiện trường vụ sập tường.

Trước đó, ngày 15/3/2019, công trình nhà xưởng Công ty Bo Hsing (đóng tại Khu công nghiệp Hoà Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đang thi công thì một bức tường cao hàng chục mét đổ sập. Vụ sập tường khiến 7 người chết, 1 người bị thương nặng.

Ông Thiện bị khởi tố tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, nhưng cho tại ngoại.

CQĐT cũng khởi tố Đặng Sử Quân (ngụ Thanh Hóa, Phó Giám đốc Công ty TNHH cơ khí xây dựng công nghiệp Hưng Thịnh Phát); Nguyễn Thanh Tùng (ngụ Bình Dương, Giám đốc Công ty Cát Thành); Trần Quan Trừ (ngụ Long An, kỹ sư) và Dương Thanh Phong (ngụ Long An, Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng Long An); Trương Văn Tuấn và Nguyễn Trần Bảo Quốc (cùng là cán bộ Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long) cùng về tội “vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt 7 bị cáo trên lần lượt các mức án từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm 6 tháng tù treo.

Bản án này sau đó bị Viện KSND cấp cao tại TP.HCM ra quyết định kháng nghị với lý do TAND tỉnh Vĩnh Long đã xét xử, tuyên phạt án treo cho 7 bị cáo là không nghiêm, không có tác dụng răn đe.

Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đề nghị TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm theo hướng sửa bản án sơ thẩm, tăng hình phạt, không cho 7 bị cáo trên hưởng án treo và cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm.