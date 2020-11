Sập tường làm 7 người chết ở Vĩnh Long: Khởi tố thêm 3 cán bộ

Viện KSND tỉnh Vĩnh Long vừa phê chuẩn lệnh khởi tố bị can và gửi hồ sơ sang TAND tỉnh Vĩnh Long đề nghị truy tố 3 bị can là cán bộ Ban Quản lý các KCN tỉnh do liên đới trách nhiệm đến vụ sập tường khiến 7 người chết.

Cụ thể, các bị can bị khởi tố gồm Lê Phước Thiện - Phó ban quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Long, Trương Văn Tuấn - Trưởng phòng Quy hoạch và Môi trường và Nguyễn Trần Bảo Quốc - Chuyên viên.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố 4 bị can gồm: Đặng Sử Quân (ngụ Thanh Hóa, là Phó giám đốc Công ty TNHH cơ khí xây dựng công nghiệp Hưng Thịnh Phát); Nguyễn Thanh Tùng (ngụ Bình Dương, Giám đốc Công ty TNHH TM-XD-DV Cát Thành); Trần Quan Trừ (ngụ Long An, là kỹ sư) và Dương Thanh Phong (ngụ Long An, là Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng Long An).

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, ngày 15/10/2018 Công ty TNHH BoHsing thuê Công ty TNHH cơ khí xây dựng công nghiệp Hưng Thịnh Phát xây dựng nhà xưởng, nhà ăn, nhà xe, nhà bảo vệ. Công trình này được Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Long cấp phép xây dựng.

Sau đó, Đặng Sử Quân thuê kỹ sư Trừ thẩm định, ký tên vào hồ sơ kết cấu và làm thủ tục thẩm tra thiết kế; thuê Tùng đứng tên đơn vị thiết kế. Sau đó, Trừ làm các thủ tục, hồ sơ thẩm tra thiết kế rồi liên hệ nhờ Phong ký tên và đóng dấu vào hồ sơ.

Đến khoảng 10h ngày 15/3/2019, khi các công nhân đang tô trát đoạn tường dài khoảng 30m, cao khoảng 12,57m thì vách tường bị sập đổ hoàn toàn đè lên các công nhân đang làm việc. Vụ tai nạn khiến 7 người chết.

Theo báo cáo của Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng), nguyên nhân chính gây ra sự cố sập tường là do kết cấu tường đầu hồi nhà xưởng trục A3 được tính toán, thiết kế với sơ đồ kết cấu không hợp lý và không đảm bảo khả năng chịu lực.

Ngoài ra, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cũng chỉ ra thêm một số lỗi cơ bản trong xây dựng như: Độ chịu lực của bức tường bị ảnh hưởng do quá trình thi công đổ, đầm bê tông cột; giằng xây và trát tường; rung động do xe chở vật liệu và lu nền sân va đường xung quanh.