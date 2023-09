Qua giám sát đối với hoạt động cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến tại các công ty chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận thấy, có hiện tượng sử dụng công nghệ robot để đặt lệnh giao dịch chứng khoán trực tuyến tự động với tần suất rất lớn.

Hoạt động này tiềm ẩn nhiều rủi ro và ảnh hưởng tới sự ổn định của thị trường chứng khoán. Cụ thể, làm gia tăng lệnh đột biến từ các công ty chứng khoán vào Sở Giao dịch Chứng khoán trong cùng một thời điểm, dẫn đến số lệnh vào sàn vượt quá năng lực thiết kế của cả hệ thống, gây hiện tượng quá tải hệ thống.

Bên cạnh đó, còn gây ra nguy cơ dẫn đến việc đổ vỡ dây chuyền khi thị trường chứng khoán diễn biến xấu, từ đó tác động tiêu cực đến việc quản trị rủi ro của công ty chứng khoán.

Các công ty chứng khoán phải dừng ngay việc đặt lệnh tự động. Ảnh minh họa: BNEWS/TTXVN

Căn cứ quy định về giao dịch chứng khoán trực tuyến tại Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017 và Thông tư số 73/2020/TT-BTC ngày 7/8/20220 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán, việc sử dụng các công nghệ này để đặt lệnh hiện chưa được phép thực hiện.

Vì vậy, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán thực hiện ngay việc rà soát và dừng ngay hình thức đặt lệnh tự động như trên (nếu có). Đồng thời, có biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn các hình thức đặt lệnh tự động và yêu cầu nhà đầu tư chấm dứt hình thức đặt lệnh tự động (nếu có) khi chưa được cơ quan quản lý cho phép.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán nghiêm túc thực hiện và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vấn đề trên.Về diễn biến thị trường chứng khoán, Bộ Tài chính cho biết, tính đến ngày 31/8/2023, chỉ số VN-Index đạt 1224,05 điểm, tăng 0,1% so với cuối tháng trước và tăng 21,5% so với cuối năm 2022; chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 249,75 điểm, tăng 4,3% so với cuối tháng trước và tăng 21,6% so với cuối năm 2022.Mức vốn hóa thị trường cổ phiếu 3 sàn HOSE, HNX và UPCOM ngày 31/8/2023 đạt 6,294 triệu tỷ đồng, tăng 20,4% so với cuối năm 2022, tương đương 66,2% GDP ước tính năm 2022.

Giá trị giao dịch tháng 8/2023 bình quân đạt 26.200 tỷ đồng/phiên (hơn 1,09 tỷ USD/phiên), tăng 23,8% so với bình quân tháng trước.

Bình quân 8 tháng đầu năm 2023 đạt khoảng 16.100 tỷ đồng, giảm 20,1% so với bình quân năm 2022.