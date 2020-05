Đội bóng đầu tiên ở Việt Nam thông báo mở cửa đón khán giả đến sân

Cuộc so tài giữa Phố Hiến và Thanh Hóa ở sân bóng thuộc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF sẽ mở cửa cho khán giả đến theo dõi. Đây là thông báo được Phố Hiến đăng tải 5 ngày trước cuộc so tài.

"Như vậy, điều mà tất cả những người hâm mộ chờ đợi cuối cùng đã thành hiện thực. Chúng ta sẽ được vào sân và cháy hết mình cùng các chiến binh áo đỏ. Chuẩn bị phủ kín sân PVF thôi nào. Tuy nhiên khi đến sân mọi người cần phải tuân thủ mọi quy tắc về y tế để đảm bảo sức khỏe cho cá nhân cũng như là cộng đồng", CLB Phố Hiến thông báo.

CĐV Phố Hiến được vào sân ủng hộ đội nhà.

Như vậy, sân PVF là sân bóng đầu tiên mở cửa đón khán giả. Hiện chưa rõ quy tắc y tế bắt buộc để theo dõi trận đấu giữa Phố Hiến và Thanh Hóa. Có thể CĐV sẽ phải đeo khẩu trang, khai báo y tế và kiểm tra thân nhiệt bắt buộc giống thủ tục trước trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2019 giữa Hà Nội FC và CLB TPHCM.

Cho khán giả vào sân hay không vẫn đang là vấn đề được thảo luận. VPF trao quyền quyết định cho sở thể thao các tỉnh trong công tác tổ chức, đảm bảo an toàn cho trận đấu, nên có khán giả hay không còn phụ thuộc vào điều kiện của từng tỉnh.

Trận đấu giữa Nam Định và HAGL vẫn đang chờ "phán quyết". Có thể khán giả sẽ được đến sân theo dõi, nhưng phải đeo khẩu trang và kiểm tra thân nhiệt đầy đủ, đồng thời chỉ một số lượng nhất định khán giả được góp mặt.

Loạt trận cúp Quốc gia sẽ diễn ra vào cuối tuần này với 10 trận đấu thuộc vòng sơ loại. Phố Hiến vs Thanh Hóa, Nam Định vs HAGL, Đồng Tháp vs Hải Phòng hay Huế vs SHB Đà Nẵng là những trận đấu khó đoán và đáng chú ý nhất.