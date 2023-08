Bổ sung 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng Công an nhân dân

(VTC News) -

Sáng 14/8, tại phiên họp thứ 25, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 657/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng chưa được quy định trong Luật Công an nhân dân.

Thay mặt cơ quan soạn thảo trình bày dự thảo nghị quyết, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an cho biết, căn cứ Luật Công an nhân dân năm 2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 657 để quy định cụ thể các vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm trình bày tờ trình dự thảo nghị quyết.

Ngày 22/6, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, trong đó đã sửa đổi, bổ sung về số lượng vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng từ 157 thành 162 vị trí (tăng 5 vị trí).

Theo Bộ trưởng Công an, việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 657 là cần thiết để quy định cụ thể 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng.

Đại tướng Tô Lâm nhìn nhận, việc sửa đổi nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng để thực hiện phong, thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng Công an nhân dân, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong Luật Công an nhân dân. Đồng thời, thể chế hoá quan điểm của Đảng về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để bảo đảm nghị quyết có hiệu lực thi hành cùng thời điểm với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, Chính phủ đã có Tờ trình số 331 ngày 10/7/2023 đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành nghị quyết, đưa vào Chương trình phiên họp tháng 8/2023 để xem xét, thông qua.

Ngày 26/7, Tổng Thư ký Quốc hội đã có Thông báo số 2655 về kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý với đề xuất của Chính phủ. Ngày 6/8/2023, Chính phủ đã có Nghị quyết số 19 thông qua dự thảo nghị quyết.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023 để bảo đảm có hiệu lực thi hành cùng thời điểm với hiệu lực thi hành của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới nhất trí với sự cần thiết ban hành nghị quyết với những lý do nêu trong Tờ trình của Chính phủ nhằm bảo đảm hiệu lực thi hành của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân. Hồ sơ dự thảo nghị quyết phù hợp với trình tự, thủ tục, quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Các quy định của dự thảo nghị quyết phù hợp với chủ trương của Đảng về xây dựng lực lượng Công an nhân dân, quy định của Hiến pháp năm 2013, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật và tính khả thi của luật.

Thảo luận tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất cao về sự cần thiết ban hành một nghị quyết mới quy định cụ thể chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng chưa được quy định trong Luật Công an nhân dân.

Thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết các nội dung của dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 657/2019.

Tại phiên họp, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết tán thành về nguyên tắc với các nội dung dự thảo nghị quyết và hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội phối hợp với Văn phòng Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội và cơ quan soạn thảo phối hợp hoàn thiện nghị quyết.