Gần đây xuất hiện thông tin trên mạng xã hội cho rằng bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương, bị bắt tại Pháp và sắp bị dẫn độ về Việt Nam. Tuy nhiên, trả lời họp báo thường kỳ chiều 19/11, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Bộ Ngoại giao chưa có thông tin về việc bắt bà Hồ Thị Kim Thoa.

Bà Hồ Thị Kim Thoa. (Ảnh: Vietnamplus)

Bà Hồ Thị Kim Thoa bị khởi tố hồi tháng 7/2020 về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và bị phát lệnh truy nã.

Bị can Hồ Thị Kim Thoa hiện đang bỏ trốn. Do thời hạn điều tra vụ án đã hết, CQĐT ra quyết định truy nã bị can này; đồng thời ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can Thoa khi nào bắt được sẽ tiến hành điều tra và phục hồi xử lý theo quy định.

Cơ quan kiểm tra xác định sai phạm của bà Thoa diễn ra trong thời gian giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Bóng đèn Điện Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang (từ năm 2004 đến năm 2010).

Theo đó, bà Thoa đã có sai phạm liên quan đến cổ phần hóa doanh nghiệp; thực hiện không đúng, không đầy đủ các thủ tục theo quy định, quyết định của nhà nước về quản lý đất đai; mua cổ phần vượt mức quy định, chuyển nhượng cổ phần không đúng quy định của điều lệ của công ty.