Truy nã cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa

Ngày 12/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố các bị can liên quan đến sai phạm quyền sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng (quận 1, TP.HCM).

Hiện toàn bộ hồ sơ cùng bản kết luận này đang được chuyển đến VKSND tối cao.

Theo đó, CQĐT đề nghị truy tố ông Vũ Huy Hoàng (sinh năm 1953, cựu Bộ trưởng Bộ Công thương) và Phan Chí Dũng (cựu Vụ trưởng Vụ công nghiệp nhẹ Bộ Công Thương) về tội vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo điều 219, BLHS 2015.

Các bị can Nguyễn Hữu Tín (cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM), Đào Anh Kiệt (cựu giám đốc Sở TN&MT TP.HCM), Trương Văn Út (cựu phó trưởng Phòng Quản lý đất, Sở TN&MT TP.HCM); Lê Văn Thanh (cựu phó chánh Văn phòng UBND TP.HCM), Nguyễn Thanh Chương (cựu trưởng Phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP.HCM), Nguyễn Lan Châu (cựu chuyên viên Phòng Quản lý đất Sở TN&MT TP.HCM), Lâm Nguyên Khôi (cựu phó giám đốc Sở KH&ĐT), Nguyễn Quang Minh (cựu Trưởng phòng Hạ tầng Sở KH&ĐT TP.HCM) bị đề nghị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo điều 229, BLHS 2015.

Bà Hồ Thị Kim Thoa. (Ảnh: TL)

Đáng chú ý, Bộ Công An nêu bị can Hồ Thị Kim Thoa (sinh năm 1960, cựu thứ trưởng Bộ Công Thương) đã bỏ trốn.

Do thời hạn điều tra vụ án đã hết, CQĐT ra quyết định truy nã bị can này; đồng thời ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can Thoa khi nào bắt được sẽ tiến hành điều tra và phục hồi xử lý theo quy định.

Kết luận điều tra cũng xác định bị can này là người có trình độ, kinh nghiệm và hiểu biết trong công tác quản lý nhà nước về kinh tế, công nghiệp; công tác chỉ đạo, điều hành đối với các hoạt động Tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công thương.

Bị can trải qua các cương vị công tác: giám đốc công ty bóng đèn Điện quang, Ủy viên ban chấp hành phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phó chủ tịch Hiệp hội thủy tinh Việt Nam.

Tháng 5/2010, bị can được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công thương được phân công phụ trách trực tiếp Vụ công nghiệp nhẹ (nay là Cục công nghiệp) và Tổng công ty Sabeco; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào các doanh nghiệp khác (trong đó có Tổng công ty Sabeco) thông qua BPQLVNN tại Sabeco.

BPQLVNN tại Tổng công ty Sabeco phải báo cáo, xin ý kiến bằng văn bản về những nội dung thuộc quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu Nhà nước và phải được Bộ Công thương xem xét, quyết định, có ý kiến chỉ đạo trước khi thực hiện.

Theo kết luận, ông Hoàng và các đồng phạm đã gây thiệt hại đặc biệt lớn khi quyền sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng có diện tích 6.080m2 bị dịch chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước sang doanh nghiệp tư nhân.

Còn hành vi của bị can Thoa diễn ra trong một thời gian dài có tính hệ thống, cố ý làm trái các quy định của pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Hành vi đó cấu thành tội vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo điều 219, BLHS 2015.