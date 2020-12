Bộ GTVT: Chưa nhận được báo cáo việc tư vấn Pháp 'tuýt còi' tổng thẩu Trung Quốc

Trả lời VTC News chiều 15/12, Người phát ngôn Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) - Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết, hiện các đơn vị liên quan vẫn đang phối hợp tốt để thực hiện công tác vận hành của tàu Cát Linh – Hà Đông. “Quá trình vận hành chạy thử, nếu có chuyện này chuyện kia thì đó cũng là bình thường”, ông Đông khẳng định.

13 tàu sắt Cát Linh - Hà Đông được vận hành thử tổng thể trong 20 ngày, bắt đầu từ 12/12.

Ông Đông cũng cho biết, hiện nay Bộ chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào liên quan đến việc công ty tư vấn Pháp "tuýt còi" tổng thầu Trung Quốc về một số bất cập. "Phía tư vấn Pháp không nói gì. Hệ thống tàu sắt vẫn đang được chạy thử. Các cơ quan liên quan vẫn đang tập trung đánh giá. Các tình huống diễn ra trong quá trình vận hành thử đều được ghi lại. Thông tin chính thức về việc vận hành thử tàu Cát Linh – Hà Đông sẽ được công bố khi có các đánh giá chính xác”, ông Đông nói.

Kết quả về 3 ngày vận hành thử tàu sắt Cát Linh – Hà Đông cho thấy, các lượt tàu đã được chạy đủ theo biểu đồ hoạt động; tổng số chuyến đạt 287 lượt/ngày; tần suất 6 phút/lượt vào giờ cao điểm, 10 phút/lượt vào giờ bình thường. Theo đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị (Metro) Hà Nội, đơn vị này bố trí cơ bản đủ 650 người vận hành trên tuyến, thời gian nhân viên trực và vận hành tàu là từ 5h đến 23h.

Trong khi đó, theo Cục Đăng kiểm (Bộ GTVT), đơn vị này đã thực hiện xong và cấp kiểm định chính thức cho 13 đoàn tàu và hạng mục liên quan của đường sắt đô thị tuyến Cát Linh – Hà Đông (Hà Nội).

Việc kiểm tra các đoàn tàu của dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông được thực hiện theo quy chuẩn quốc gia về kiểm tra, nghiệm thu toa xe sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu. Việc kiểm định thực hiện với 23 hạng mục ở trạng thái tĩnh và có cấp điện, kiểm tra vận hành trên tuyến.

Nội dung kiểm tra gồm thực tế tổng thành thiết bị, linh kiện từng đoàn tàu (ở trạng thái tĩnh, chuyển động) và đối chiếu với hồ sơ thiết kế, quy chuẩn kỹ thuật phương tiện đường sắt nhập khẩu. Sau khi hoàn thành kiểm tra, phương tiện đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ được cấp giấy chứng nhận kiểm định để đưa vào lưu hành.

Ngoài các đoàn tàu, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông nói riêng và các tuyến đường sắt đô thị xây mới nói chung đều phải trải qua khâu đánh giá và được cấp giấy chứng nhận an toàn hệ thống mới được đưa vào vận hành thương mại. Với dự án đường sắt đô thị này, đơn vị được thuê đánh giá an toàn hệ thống là tư vấn tới từ Pháp.

Sau khi tư vấn của Pháp có kết quả đánh giá an toàn hệ thống, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ thẩm định, cấp giấy chứng nhận thẩm định hồ sơ an toàn hệ thống trước khi dự án đi vào khai thác.

Các nội dung đánh giá an toàn gồm: độ tin cậy, tính sẵn sàng, khả năng bảo dưỡng và độ an toàn đối với các hệ thống phương tiện, tín hiệu điều khiển chạy tàu, cung cấp điện sức kéo, cửa chắn ke ga (nếu có); Phương án sơ tán hành khách trong trường hợp khẩn cấp, trên cầu cạn (hoặc đường hầm), nhà ga; kiểm soát khói, thoát nhiệt, thông gió trong đường hầm; đánh giá tương thích điện từ; tích hợp hệ thống; thử nghiệm vận hành, chạy thử hệ thống; hệ thống quản lý an toàn vận hành.