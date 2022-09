Bộ đội Biên phòng Long An bắt kẻ buôn lậu hơn 6.000 bao thuốc lá ngoại

(VTC News) -

Mới đây, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An, chủ trì phối hợp Đồn Biên phòng Thuận Bình và Công an huyện Thạnh Hóa, phá thành công chuyên án vận chuyển thuốc ngoại nhập lậu, với số lượng rất lớn.

Cán bộ Đồn Biên phòng Thuận Bình lấy lời khai Nguyễn Văn Cường.

Trước đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Long An xác lập chuyên án số LA922. Sau thời gian điều tra, theo dõi, nắm rõ phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động của những kẻ buôn lậu, BĐBP tỉnh Long An đã quyết định phá án.

Lúc 15h30 ngày 19/9, tại Km25 + 200m tỉnh lộ 839 thuộc địa phận ấp 61, xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa, Tổ phá án do Thiếu tá Lê Huy Bình, Đội trưởng Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP tỉnh Long An, phụ trách phối hợp với Đồn Biên phòng Thuận Bình, Công an huyện Thạnh Hóa bắt giữ Nguyễn Văn Cường (SN1979, trú ấp 2, xã Cẩm Đường, huyện Long Thành, Đồng Nai), lái ô tô màu trắng, BKS: 60A-52188, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu.

Lực lượng chức năng kiểm tra trên xe phát hiện và thu giữ 6.100 gói thuốc lá ngoại. Khám xét 2 chòi tranh bỏ trống, Tổ công tác thu thêm một số túi nilon, thùng carton do kẻ này bỏ lại.

Qua điều tra, Nguyễn Văn Cường khai nhận, đã dùng ô tô màu trắng, BKS: 60A-52188, vận chuyển số thuốc lá, tổng cộng 6.100 gói; trong đó 4.700 gói nhãn hiệu Jet và 1.400 gói nhãn hiệu Hero.

Số thuốc trên được Cường thu mua của nhiều người, gom về cất giấu tại vườn chanh, nằm trong khu vực biên giới thuộc ấp 61, xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Sau đó, Cường đưa hàng hóa lên ô tô để vận chuyển về TP.HCM và Đồng Nai tiêu thụ.

BĐBP tỉnh Long An phối hợp Công an huyện Thạnh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.